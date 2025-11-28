大埔宏福苑火災｜醫管局兩員工一離世一仍失聯　60名員工痛失家園

​大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，燒逾43小時始熄滅，奪去至少128人性命。醫管局今晚（28日）證實，大埔醫院精神科一名病人服務助理在火災中遇難，向同事家屬致以深切慰問，已撥出一筆應急款項，協助家屬渡過艱難日子。



另外，醫管局表示，現時仍有一名同事失聯，有約60名不同醫院的同事在火災中失去家園，已提供臨時住宿及恩恤休假安排。



11月28日，宏福苑已大火熄滅，救援人員正搜救有否被困者。（梁鵬威攝）

醫管局發言人今日（28日）公布，大埔醫院精神科一名病人服務助理證實在火災中遇難。當局深感哀痛，向同事家屬致以深切慰問。發言人表示，該名同事在大埔醫院工作多年，一直專業盡心、盡力盡責服務病人，深受同事愛戴。醫院已聯絡家屬致以慰問，會為家屬提供最大的支援，包括已撥出一筆應急款項，協助家屬渡過艱難日子。醫院亦會為家屬提供其他協助，包括心理支援及輔導，以及其他生活上所需的安排，希望協助家屬盡快走出傷痛。

醫管局表示，理解醫院的同事會受事件影響，新界東醫院聯網已啟動支援機制，為有需要的同事提供心理支援及輔導，醫院亦已設立追思閣悼念離世的同事。

另外，醫管局仍然有一名同事在火災中失去聯絡，當局會繼續與家屬及相關政府部門保持聯繫，希望可以盡快尋回該名同事的下落。在是次事故中，醫管局共有約60名不同醫院的同事痛失家園，有關醫院已為受影響的同事提供協助，包括提供臨時住宿及恩恤休假安排，如果同事有其他特別需要，當局會盡力幫忙，陪伴同事渡過困難日子。

醫管局稱，會盡全力照顧受火災影響的同事，會與他們同行，讓同事安心處理善後工作，盡快撫平傷痛、回復正常生活。