宏福苑火災｜教育局通知學校明起3日下半旗誌哀　考慮停慶祝活動

大埔宏福苑五級火災造成死傷無數，教育局今晚向學校發出通函，需於11月29日至12月1日期間下半旗（ 包括國旗和區旗）誌哀，期間需積極考慮停辦所有慶祝活動。另外，當局將於明日及星期日為學校人員及家長舉辦網上講座，以支援照顧有創傷經歷的學生或子女。



11月28日，宏福苑大火已熄滅，消防繼續入内救援。（梁鵬威攝）

教育局今晚致函全港中小學（包括特殊學校）、國際學校及幼稚園，表示政府宣布11月29日至12月1日將為大埔宏福苑火災罹難者進行悼念，期間提供本地課程的中小學校（包括特殊學校）及幼稚園須降半旗（包括國旗和區旗）誌哀，以及考慮停辦所有慶祝活動。至於上述期間舉行的非慶祝性質的活動，當中不應包括表演部分。此外，學校應按校本情況，安排師生悼念。

如國際學校，以及其他只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園備有旗桿，亦須於上述期間下半旗誌哀，同時積極考慮停辦所有慶祝活動。

教育局呼籲各學校留意學生情況，並為是次事件中受影響的學生提供適切支援。當局將於明日（29日）及星期日（ 30日）為學校人員及家長舉辦5場網上特別事故心理支援講座，以支援他們照顧有創傷經歷的學生／子女，講座內容包括有創傷經歷學童的需要、協助學童理解災難/不幸事件，以及幫助學童應對喪親的經歷及如何照顧有創傷經歷的學生。