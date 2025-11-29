宏福苑火災｜全港哀悼前赴晚宴　梁君彥：非慶祝活動、沒留下吃飯

大埔宏福苑火災造成多人死傷，特區政府昨日（11月28日）宣布由今日起一連三日全港哀悼死難者。立法會主席梁君彥昨晚（28日）出席前高級公務員協會晚宴，他今日（29日）解釋指，出席只是支持協會，並無留下吃飯；昨晚活動並非公開，亦並非慶祝，經過慎重考慮出席，有尊重政府指引。



11月28日，香港前高級公務員協會舉行宣傳立法會選舉的周年晚宴，出席者包括立法會主席梁君彥。（James Chak Facebook圖片）

梁君彥：沒有留下吃飯 沒有談及競選

梁君彥昨晚出席前高級公務員協會周年晚宴，今年晚宴主題為宣傳原定於12月7日舉行的立法會選舉，席間亦有默哀悼念在宏福苑火災中殉職的消防員。梁君彥今早出席立法會降半旗悼念儀式後被問及，出席晚宴是否不適合。他表示，昨晚沒有留下吃飯，協會突然叫他講幾句，亦有首先悼念大埔火災，強調沒有談及競選活動。

梁君彥在晚宴中致辭時，被人捕捉到笑容。他解釋指當時是在說自己很快退休，很快會加入與會退休人士的行列。他強調自己的發言不足一分鐘，而且很早就離開現場。他續稱，是經過慎重考慮，基於尊重協會才出席，又指協會本身希望他主持祝酒儀式，他都致電協會並婉拒，認為不是合適場合。

大埔宏福苑五級火發生後，李家超表示所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，政府官員亦會減少出席非必要公開活動。（夏家朗攝）

梁君彥：大家守望相助 不要挑撥

行政長官李家超表明，為了聚焦處理善後工作，未來這段時間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，政府官員亦會減少出席非必要公開活動。被問及今次出席晚宴是否不太尊重罹難者？梁君彥指，大家現在要同舟共濟，大家要守望相助，不是去挑撥起誰做這樣、誰做那樣。他再解釋，今次並非公開活動，亦不是慶祝活動，認為有遵守政府指引。