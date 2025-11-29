宏福苑火災｜李家超率官員默哀三分鐘 簽署弔唁冊向罹難者誌哀
撰文：文維廣
出版：更新：
大埔宏福苑火災造成最少128人死亡。港府今早（29日）在政府總部東翼前地舉行默哀儀式，並下半旗誌哀，悼念火災罹難者。行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員出席，港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、另一名副主任農融，以及中聯辦主任周霽亦有出席。其後，他們在政府總部簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。
下半旗致哀 官員出席儀式
默哀儀式今早約八時開始，奏唱國歌時升國旗及區旗到旗桿頂，及後再降下至旗杆一半位置，之後進行三分鐘的默哀儀式。李家超位列前排，周霽站在他左側，右側是徐啟方和農融。多名港府官員亦在場，前排的亦包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，行政會議召集人葉劉淑儀等。
其後，李家超、徐啟方、周霽、農融和主要官員在政府總部簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。
+1
金紫荊廣場同樣是下半旗誌哀。政府表示，由今日至十二月一日，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為上午九時至下午九時。
哀悼期間，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀。其間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動。
大埔火災｜沙田消防局下半旗誌哀 市民心意卡悼殉職何偉豪宏福苑大火｜住戶借用記者相機 長鏡望焦黑家園潸然淚下宏福苑大火災｜災後心理輔導協會免費支援 提供心理輔導熱線服務宏福苑火災｜民政署周六起3日18區設弔唁處供市民悼念（附地點）宏福苑大火災｜建築工程公司3名負責人涉誤殺被捕 獲准保釋候查宏福苑大火｜何永賢：275過渡性房屋單位投入服務 逾600災民入住宏福苑火災｜教育局通知學校明起3日下半旗誌哀 考慮停慶祝活動