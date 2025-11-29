宏福苑火災｜李家超率官員默哀三分鐘　簽署弔唁冊向罹難者誌哀

大埔宏福苑火災造成最少128人死亡。港府今早（29日）在政府總部東翼前地舉行默哀儀式，並下半旗誌哀，悼念火災罹難者。行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員出席，港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、另一名副主任農融，以及中聯辦主任周霽亦有出席。其後，他們在政府總部簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。



行政長官李家超站在中央，其左手邊為中聯辦主任周霽，右邊為港澳辦常務副主任徐啟方及中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融。（廖雁雄攝）

下半旗致哀 官員出席儀式

默哀儀式今早約八時開始，奏唱國歌時升國旗及區旗到旗桿頂，及後再降下至旗杆一半位置，之後進行三分鐘的默哀儀式。李家超位列前排，周霽站在他左側，右側是徐啟方和農融。多名港府官員亦在場，前排的亦包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，行政會議召集人葉劉淑儀等。

其後，李家超、徐啟方、周霽、農融和主要官員在政府總部簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。

政府今早在政總舉行默哀儀式，悼念宏福苑火災死難者，有不少市民在外圍默站悼念。（廖雁雄攝）

+ 1

金紫荊廣場下半旗。（黃偉民攝）

金紫荊廣場同樣是下半旗誌哀。政府表示，由今日至十二月一日，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為上午九時至下午九時。

哀悼期間，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀。其間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動。