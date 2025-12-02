宏福苑火災｜黃碧嬌事件受壓　民建聯告急：網上有組織打擊選情

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，慘劇元兇疑涉棚網工程物料不符阻燃標準。今次屋苑大維修涉及逾3億元工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的區議員黃碧嬌，及其所屬的民建聯備受輿論壓力。民建聯今天（2日）表示，過去一段時間網上輿論出現對民建聯的一系列抹黑，形容現時選情嚴峻，「均屬虛構失實的指控，是有組織打擊民建聯的選情」，宣布該黨全面告急，將按當前社會情況，適當方式恢復選舉工作。



立法會選舉12月7日舉行，宣傳海報遍布各區。（廖雁雄攝）

民建聯在新聞稿中指，支持如期於12月7日舉行立法會選舉，稱立法會是特區管治架構的組成部分，由於現屆立法會任期將於12月31日結束，香港特區有憲制責任及時產生新一屆立法會，避免出現真空期，確保特區政府體制有效運作，處理各類經濟民生事務，包括大埔火災善後事宜。

第八屆立法會選舉將於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

該黨相信如期舉行立法會選舉，將有助推進落實各項支援 及善後措施，以及改善相關工程監管制度的工作。

今日是宏福苑火災死難者「頭七」，續有大批市民到廣福休憩處悼念。（夏家朗攝）

民建聯又指支持行政長官就大埔火災成立由法官領導的獨立委員會，認為由法官領導的獨立委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視大埔火災成因，找出核心問題所在，推動監管制度的改革。該黨相信有關安排可以更快展開調查工作及提出建議，解決市民關心的問題，期望委員會盡快展開工作，一有具體成熟建議馬上交由政府落實，無須等待整個獨立委員會工作完成。