宏福苑火災｜陳清霞：獨立委員會推監督改革　選立法會助災後工作

大埔宏福苑五級火，行政長官李家超今天（2日）決定成立由法官主持的獨立委員會，審視事故的起火和迅速蔓延的原因，就失誤的問題作系統性改革。行政會議成員陳清霞表示，獨立委員會由法官領導，可以公平、公正開展全面、深入檢視，準確找出事故成因及核心問題。她相信委員會以高度責任感和精細作風，盡快開展調查工作，研判提出相關建議，可回答、解決社會市民關心的問題，加力推動監督、管理等制度改革。



大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨對開形成一個花海。（夏家朗攝）

陳清霞表示，就大埔特大火災成立獨立委員會及12月7日如期舉行特區立法會選舉，充分表明特區政府面對突發事件和重大選舉，決策果斷、精準施策、沉著應對，是對香港社會和市民關切的高度負責，是特區政府高效運作和施政效能的體現。

陳清霞。（盧翊銘攝）

周日（7日）的立法會選舉，是實施新選舉制度後的第二次選舉，陳清霞表示是香港推進由治及興關鍵時期、體現優質民主發展的一次重要選舉。每位符合資格的選民，充分享有、行使選舉權和被選舉權，投出的選票就是對香港負責，更好建設家園。

回顧四年來，陳清霞認為本屆立法會高效運作，立法效率顯著提升，通過100多項法案，涵蓋法治完善、經濟提振、民生改善、金融創新及北部都會區建設等方面；圓滿完成基本法第23條立法，攻克這拖延20餘年的立法難關；積極探索、形成行政與立法良性互動，展現新風貌。

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照，展現笑容。（廖雁雄攝）

她說選出新一屆立法會，確保特區治理體制和管治架構有效運作、高效施政，更好處理各類經濟、社會及民生事務，更有助於推進大埔火災善後處置措施和支援工作的落實，以及改進、完善相關工程監管制度和審議修改法例等工作。

陳清霞認為大埔火災善後處置和立法會選舉是當前兩件大事，特區政府已部署安排，同行並舉，全力推進，「越是困難時候越要團結、凝聚力量，就沒有過不去的難關。」她說大埔火災發生後，社會各界、廣大市民積極行動獻愛心，令人感動萬分，再次印證「獅子山下」精神凝聚強大力量，能夠戰勝任何困難，相信有中央的支持，在特區政府帶領下，社會各界團結一致，齊心協力辦好兩件大事，建設更美好的香港。