立法會選舉｜田北辰：曾向中央爭取直選每區三席　冀新議會促成

第八屆立法會選舉落下帷幕，在新界西北選區，實政圓桌莊豪鋒成功接棒召集人田北辰，奪得議席。兩人今日（9日）在政府總部見記者，田北辰披露，2021年選舉改制之時，曾向中央反映希望改為「333」，即直選、功能界別、選委界各30席，當中直選每個選區三席，以容納小政黨，拓闊「愛國愛港」政治光譜。他表示，希望第八屆議會可以達成修改。



12月9日，實政圓桌召集人田北辰，奪得新界西北議席的黨友莊豪鋒見記者。（梁鵬威攝）

田北辰：直選三議席可容納小政黨

田北辰表示，改制後每個直選選區有兩個議席，今次選舉有大黨分拆兩隊，若不出意外，兩席會被大黨壟斷，「唔敢講唔好」，惟會令市民投票率越來越低。

他隨後透露，2021年曾就完善選制增至90席，向中央極力爭取，不要大幅縮減直選選區，否則令市民覺得沒有足夠的人可以選，希望改為「333」，即直選、功能界別、選委界各30席，直選十個選區，每區三個議席。

我向中央講咗好幾次，我話唔好啦，你大幅縮減直選選區，真係會影響投票率，亦都俾人好似覺得冇足夠嘅人俾佢（市民）揀。當時我極力同佢哋爭取「333」。 田北辰

12月9日，實政圓桌召集人田北辰，奪得新界西北議席的黨友莊豪鋒見記者。（梁鵬威攝）

如果將雙議席變成三議席，香港會有一個好唔同嘅局面，相信投票率肯定會高過今日，因為第三個議席可以容納好多小型政黨。 田北辰

12月9日，實政圓桌召集人田北辰，奪得新界西北議席的黨友莊豪鋒見記者。（梁鵬威攝）

莊豪鋒稱集思廣益推「333」選舉改制

田北辰認為，若直選多十個席位，可容納不同政治光譜、有獨特性格的議員，希望下一屆立法會可以做到，形容是「退休前的盼望」。

仲有乜嘢顧慮？全部都係愛國者陣容，入邊我哋五光十色、融合更多不同政治理念，但主軸全部都係愛國，我想請問有咩問題？ 田北辰

12月9日，實政圓桌召集人田北辰，奪得新界西北議席的黨友莊豪鋒見記者。（梁鵬威攝）

「（「333」）係一个好初步嘅想法，我哋亦都認為對香港係最好。」莊豪鋒補充，「333」改制計劃仍處於「拋磚引玉」階段，希望有立法會議員認同該理念，集思廣益進一步討論細節。換言之，暫未有推進時間表。

莊豪鋒承諾保持理性敢言：沒有「鐵票」

莊豪鋒在周日選舉以3.4萬餘票取得新界西北議席，田北辰形容「意想不到」，指面對兩個現任立法會議員和兩個區議員的挑戰，市民願意票投給只是黨內幹事的莊豪鋒，是因為莊夠努力、講話實在。田北辰續分析實政圓桌勝出原因，包括政府推翻棚網檢測結果時，他曾發聲批評，隨後獲街坊認可「夠膽說話」。此外，他亦會跟進改進政策。

莊豪鋒勝選後忙於謝票，他分享過程中收到市民反饋，稱是因對田北辰的信任，以及實政圓桌過往政績而投票。他表示，未來四年會傳承實政圓桌的責任，包括保持對交通議題的關注，繼續推進1萬個合法網約車名額、大欖隧道在非繁忙時間免費等工作。

他又指會傳承田北辰的理性敢言風格，若為了保住議席去改變實政圓桌風格，下一屆就不會獲得這麼多選票，「因為不是鐵票」。田北辰補充，言論自由不是無限制，敢言並非無底線，該黨一向在民生問題上敢言。