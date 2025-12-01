宏福苑火災︱政府推翻棚網合格說法　田北辰：檢測不全面徒增矛盾

大埔宏福苑火災，政府今天（1日）推翻三日前稱棚網樣本達到阻燃要求的說法，指最新抽取四幢大廈20個樣本，發現有7個樣本不合格。保安局局長鄧炳強表示樣本「係好難攞到」，違法的人混入合格的棚網魚目混珠「等你如果『草率』嘅話只攞到合格標本。」



早前質疑棚網達阻燃要求結果的實政圓桌立法會議員田北辰表示，希望政府再次汲取教訓，沒100%把握、關於科學證據的事不要搶說，「既然上星期嗰個唔係全面檢測，又何必咁快出嚟公佈？徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」



宏福苑火災7棚網樣本未達標 不合格棚網魚目混珠

政府今日（1日）公布，大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。上周五稱棚網達到阻燃要求的保安局局長鄧炳強今日表示，這次抽取的20個樣本「係好難攞到」，又解釋上周五（11月28日）公布唯一抽取標本合格的原因：「違法嘅人將啲合法嘅（棚網）擺喺最低最容易驗嘅地方，等你如果『草率』嘅話只可以攞到啲合格嘅標本。」

政府發現較易取得的棚網合格率較高，難取到的棚網則不合標準，懷疑有人將不合標準的棚網混入合格的使用。至今警方及廉署拘捕11名人士，廉署形容有人涉嫌使用不合標準的棚網魚目混珠，把合格的棚網安裝在棚腳。政務司司長陳國基則形容是處心積慮、「有晒計劃去做」。

田北辰。（王晉璇攝）

田北辰：檢測不全面徒增矛盾 希望政府再再再次汲取教訓

對於政府推翻三日前稱棚網樣本達到阻燃要求的說法，早前質疑棚網達阻燃要求結果的實政圓桌立法會議員田北辰在Facebook表示，支持政府更正，但同時感到「詫異2.0」，稱既然上星期的檢測不全面，又何必快快出來公佈，當時沒人期望幾天內有結論。

沒把握的事，匆匆的說，違反大家所見，又引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。所以我希望政府再再再次汲取教訓，沒100%把握的事，關於科學證據的事，真的不要搶說。 實政圓桌立法會議員田北辰

田北辰指，將來政府再現場檢測其他工程，要提防有人出古惑。另外，他關注有專家指棚網新用的時候可能合規，但阻燃能力會隨時間下降，即是將來政府規管不單止應該要求新用時合規，應該要一併考慮可以使用的年期標準，到期就要強制更換。