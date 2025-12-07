立法會選舉｜田北辰退休願望能成功交棒　憂慮敢言發聲風格消失

立法會選舉今天（7日）舉行，交棒莊豪鋒參選新界西北的實政圓桌立法會議員田北辰表示，退休前只有一個願望，就是希望在雙議席制度之下，理性敢言、獨立思考聲音可以爭取到第二席，打破兩大組織性政黨壟斷宿命。他說面對兩大黨夾擊，選情非常嚴峻，「如果冇咗選民一票，理性敢言、為無聲者發聲嘅同風格，就會喺議會消失。」



立法會選舉今天（7日）舉行，實政圓桌立法會議員田北辰交棒莊豪鋒參選新界西北。（田北辰FB）

田北辰投票後接受訪問時又說，實際圓桌就宏福苑火災善後工作做了很多研究。首先，棚網有很大問題，外觀根本難分阻燃，建議全部換作玻璃纖維物料的棚網，「一睇就知係唔係，阻燃能力更好。」

宜家通常一個總承建商再批啲工程出去，搞到又貴咗，業主同佢討價還價又難咗。粗略舉例，可以分拆做外牆、天台、走火通道及石屎工序，喉管呢四部份。 實政圓桌立法會議員田北辰

另外，他建議加強打擊圍標，分拆工程顧問角色，例如檢查、寫標書、招標，評分、批標、監工、審批物料質量、批錢等，減低串謀機會。另外，政府應該給予額外資源，委托市建局成立獨立部門，加強監察及確保評分、批標、審批物料質量合理性及真實性。

新界西北地方選區的其他參選人包括民建聯周浩鼎、梁明堅、新民黨甘文鋒和工聯會陸頌雄