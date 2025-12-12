宏福苑火災｜李家超：本月赴京述職　將向習近平匯報應對措施

行政長官李家超今日（12日）見傳媒，交代大埔宏福苑火災獨立委員會主席及委員人選，以及委員會職責。他表示，預計自己將在本月內到北京述職，屆時將向國家主席習近平匯報特區政府應對這場火災的措施，包括獨立委員會的工作。



行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

李家超表示，按慣例他將在12月赴京述職，當有確定消息時將會對外公布。他指出，述職期間將向習近平主席及中央其他領導匯報香港最新情況，內容除了經濟發展，亦一定會涵蓋民生事務。

李家超：習近平對火災高度重視 述職時必定匯報

他特別提到，宏福苑發生火災當日，習近平高度重視，指示全力撲救、盡力減少人員傷亡和財產損失。他在述職時必定會匯報特區政府在事件中的應對措施，以及社會各界的團結協作力量。

行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（何頴賢攝）

李家超又表示，他還會向中央匯報香港落實國家「十四五」規劃的進展與部署成效，包括歷年政策成果、國際社會對香港的評價，以及未來需要進一步加強的領域等。

委任陸啟康領導獨立委員會 9個月內提交報告

李家超今日宣布成立獨立委員會審視宏福苑火災成因等問題，由高等法院原訟庭法官陸啟康領導，行政會議成員陳健波及港鐵前主席歐陽伯權擔任委員。李家超表示，委員會將於9個月內發表報告，而委員會若在調查過程中有需要獲賦予《調查委員會條例》下相同的法定權力，經行政長官會同行政會議考慮後，可按條例成為法定獨立調查委員會。