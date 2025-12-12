宏福苑火災｜不直接成立法定委員會？李家超：現做法具彈性先驅性

宏福苑火災，行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。委員會將調查火警成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題、法律監管是否足夠及提出建議，預期9個月內完成報告。



李家超表示給予委員會「備用權力」，有需要時根據《調查委員會條例》就特定事宜給予法定權利，索取事實及資料。被問到為何不一開始就直接成立法定獨立調查委員會，李家超表示時間緊張，法定委員會無法簡化很多程序。他形容現時做法「先驅性」及較具彈性，達致「效率配合權力」相輔相成，容許委員會在個別議題上行使權力。



行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席。（何頴賢攝）

行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

委員會可建議特首賦予法定權力

李家超表示考慮給予獨立委員會「備用權力」。如果委員會調查過程中就特定議題及環節，認為有需要獲賦予法定權力，可向行政長官提出建議，讓委員會就相關事宜按香港法例第86章《調查委員會條例》，成為法定調查委員會，行使法定權利獲取有關資料及事實。

獨立委員會將調查火警成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題。（翁鈺輝攝）

稱按法例成立委員會「程序簡化唔嚟」

李家超被問到為何不由一開始就運用《調查委員會條例》成立獨立調查委員會，而是中途就個別議題才按條例賦予權利。他說調查涉及很多可能相連利益、舞弊、圍標等，相信箇中利益複雜，獨立委員會9個月完成審視時間很緊張。他認為必須要讓獨立委員會有最大的自主能力，主導審視程序，簡化程序。如果根據條例下成立的獨立調查委員會，他說「咁有好多程序就簡化唔嚟喇」。

形容委員會「先驅性」 將一查到底

今次我係用一個先驅性嘅方式去做一個咁複雜，同埋問題咁廣泛嘅獨立委員會…… 政府部門也好，非政府部門也好，一查到底，問責到底，所以絕對唔會存在任何人可以逃避責任。 李家超1

李家超說仍希望賦權委員會在有需要時行使權利，因此容許委員會有需要時提出。如果有任何人嘗試不配合、不合作，他便會行使權力讓委員會成為獨立調查委員會，形容做法是「效率配合權力」，具有創新性。

獨立委員會將調查火警成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府將主動提供參考資料

他表示獨立委員會要打破利益藩籬，相信責任重大及會面對很多挑戰。以往無論以任何形式成立的委員會，政府都會按委員會的要求提供協助。這次政府會主動提供認為有幫助的相關資料，交由委員會決定是否採納。

即係話（以往）係被動式，今次我哋係主動式。 李家超

宏福苑大火，行政長官李家超11月29日聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部空地集合，在上午8時默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人。（資料圖片／廖雁雄攝）