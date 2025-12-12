宏福苑火災｜湯家驊：獨立委員會申法定權力　上晝要下晝就可批

行政長官李家超今日（12日）宣布成立獨立委員會，調查大埔宏福苑火災成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題、法律監管是否足夠及提出建議，預期9個月內完成報告。他亦給予委員會「備用權力」，有需要時可根據《調查委員會條例》給予法定權利，索取事實及資料。



行政會議成員、資深大律師湯家驊形容，這個做法「兩全其美」。他向《香港01》解釋，法定調查委員會雖然有傳召權，但會涵蓋很多法律程序，聆訊、開庭等會令調查程序相當冗長。不過，他亦指出李家超給予的「備用權力」可隨時運用，如有人不配合，「委員會上晝需要法定權力，下晝就可以批」。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網。（陳葦慈攝）

湯家驊：法定調查委員會有很多審訊 程序會變得冗長

湯家驊表示，成立非法定的委員會，比法定調查委員會省卻很多程序。他續稱，法定調查委員會需要聆訊、開庭，出席人士自然有律師，受影響人士需要被盤問，不難想象調查變成眾多審訊後，程序會變得冗長。

他分析指，獨立委員會其實審視有兩個方向，第一是政府，料不會有公務員不配合調查；其次是私人機構，他認為特首講法已經是「你（機構）最好配合，否則就運用權力讓你（機構）配合」。湯家驊認為，調查要快、要徹底，如無需要就不要被司法程序拖慢。

湯家驊

委員會轉為法定調查委員會都毋須耗時

至於獨立委員會的「備用權力」，需耗時多久才可以被賦予？湯家驊指其實不需要花費多少時間，亦沒有規定任何程序，只要獨立委員會認為有人不配合、需要法定權力，理論上「委員會上晝需要法定權力，下晝就可以批」。他續稱，委員會已經成立，就算變成法定調查委員會都是同一個委員會、同一班專家、同一個團隊。

湯家驊強調，不想自己的言論演變成指導委員會如何工作，因此上述談及的只是程序上可如何操作，料獨立委員會在某些階段都會公布階段性的結論。

12月9日，實政圓桌召集人田北辰，奪得新界西北議席的黨友莊豪鋒見記者。（梁鵬威攝）

李家超今日見傳媒時表示，之所以不直接成立法定獨立調查委員會，是因為委員會要審視包括圍標等長期利益關係，責任重大且面對很多挑戰，需要以創新方法，結合效率與權力高效運作，若一開始就成立法定獨立調查委員會，很多程序就不能簡化。

田北辰：兜咗個圈去得到同一權力？

實政圓桌立法會議員田北辰則在社交平台表示，本次關於委員會的法定權力問題，是一個全新方式，可以就特定議題及個別環節需要法定權力，就向行政長官提出建議。不過，他亦表示，做法如同「兜咗個圈去得到同一權力」，如委員會需要法定權力，特首亦難以拒絕，故操作與法定委員會沒有不同。他表示，這個新模式可以接受，但真正效果要經過本次實戰得以驗證。