政府委任旅遊業策略委員會　江旻憓、葉傲冬上榜　姚柏良連任

特區政府今日（29日）公布旅遊業策略委員會成員名單，新增江旻憓、胡瑞麟、葉傲冬等七人為成員，姚柏良等九人連任。所有成員任期兩年，由2026年1月1日至2027年12月31日止。



旅遊業策略委員會七名新任成員，分別為Syed Asim Hussain、葉文祺、葉傲冬、江旻憓、麥萃才博士、施保添和胡瑞麟。九名現任成員連任，包括姚柏良、李梓敬、梁進等。

政府亦公布，林建岳博士、林詩棋及譚光舜分別以香港旅遊發展局主席、旅遊業監管局主席及香港旅遊業議會主席的身分，獲委任為委員會當然成員。

姚柏良（廖雁雄攝）

委員會職責：推動旅遊業長遠穩健發展

政府指，委員會由文化體育及旅遊局局長擔任主席，職責是向政府提供策略性建議，並促進旅遊及相關界別不同持份者之間的協作，以進一步推動香港旅遊業長遠穩健發展。成員包括來自旅遊界及相關的文化、體育、零售、飲食等界別的翹楚和領袖。

文體旅局發言人表示，會繼續與各成員緊密合作，進一步推動旅遊與相關界別的融合發展，鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位，並感謝即將卸任的成員任內竭誠服務，向委員會提供寶貴意見。

由2026年1月1日起委員會成員名單如下：



林建岳博士（香港旅遊發展局主席，當然成員）

林詩棋（旅遊業監管局主席，當然成員）

譚光舜（香港旅遊業議會主席，當然成員）

周偉淦

Syed Asim Hussain

葉文祺

葉傲冬

江旻憓

林紹波

李梓敬

梁進

麥萃才博士

吳守基

施保添

謝邱安儀

黃焯安

黃嗣輝

胡瑞麟

姚柏良