2025回顧｜立法會新舊交替　葉劉淑儀與江旻憓一張合照證世代變遷

【2025年/大事回顧/立法會選舉】十一年前的葉劉淑儀也許不會想到，身旁那位20歲、剛剛從仁川亞運會劍擊比賽半決賽奪銅的女孩，將來會當選旅遊界立法會議員。時間來到2025年，改制後的第二場立法會選舉，身兼行政會議召集人的葉劉宣布不再連任，在巴黎奧運女子重劍個人賽奪冠的「劍后」江旻憓，政途卻剛剛開始。



2025年的香港政圈有太多出其不意，葉劉與江旻憓十一年前的那張合照，揭示了立法會換屆的兩大現象，一是新舊交替勢不可擋，二是跨界新丁亦可強勢入場。早前的立法會退選潮，12名年屆七旬議員全部退下火線，75歲的葉劉把懸念留到最後，在提名期開始翌日（10月25日）才宣布棄選；9日後 （11月3日），31歲的江旻憓參選立法會旅遊界，最終成為來屆立法會最年輕議員。



2014年11月，江旻憓拜訪葉劉淑儀。（葉劉淑儀Facebook相片）

今次立法會選舉，特區政府發起規模空前的宣傳動員，惟大埔宏福苑的五級火衝擊選舉走向，不符阻燃標準的大維修棚網被視為罪魁禍首，建制大黨民建聯因黨員黃碧嬌深陷爭議而連番「告急」，最終在直選流失近25萬票，不少選票流向秉持民生路線或傳承敢言風格、非大黨的候選人。



2025年步入尾聲，《香港01》盤點改制後第二次立法會選舉的三個明顯變化。



七旬議員棄選交棒 新舊交替勢不可擋

今年是第七屆立法會「收官」之年，與以往不一樣的是，政界人物紛紛按兵不動，直至離提名期開始近一個月，沉默被突如其來的「棄選潮」打破，「誰人棄選」、「為何棄選」的聲音喧賓奪主，引導輿論走向。

9月29日，74歲的現任立法會主席梁君彥打響頭炮，宣布不參選下屆立法會，現屆12名「7字頭」議員中最年輕的馬逢國（70歲）緊隨其後，令政圈傳聞多時的「七十大限」山雨欲來。其後數周，雖然有議員表明香港人「90歲都充滿活力」，更傳出有人上京陳情，但一眾「7字頭」議員還是相繼宣布棄選。

身兼行會召集人及新民黨主席的葉劉淑儀，去留尤其受關注，但她將懸念留到最後一刻，在提名期展開翌日，才正式確認不再參選。

一眾資深議員發表棄選聲明時，均表明希望交棒予年輕一代：葉劉指定陳家珮為港島西直選接棒人；實政圓桌召集人田北辰欽點助理莊豪鋒在新界西北接班；自由黨黨魁張宇人則派出「徒弟」梁進參選自己把持25年的飲食界功能組別。各人最終都得償所願。

今年3月全國「兩會」期間，港澳辦主任夏寶龍提出立法會要由有能者擔任議員，政圈其後傳出，今次換屆選舉會有約三成人被換走。最終，提名期結束時，89名現屆議員有35人確認退場，12月7日投票後再有四人敗選。新一屆90名議員當中，有40人屬新丁。選舉結束後，港澳辦發言人表示，新一屆議員都是愛國愛港、有擔當、有才幹、有志服務社會的優秀人才，得到廣大選民的充分認同和支持。

跨界新丁強勢入場 議政能力待考驗

第八屆立法會定於下周四（2026年1月1日）宣誓就職，40個新丁中，最獲坊間關注的無疑是巴黎奧運女子重劍個人賽冠軍江旻憓。她以131票對23票，擊敗第二度參選觀塘區議員馬軼超，當選旅遊界議員。

江旻憓在去年8月宣布退役，其後加入香港賽馬會擔任對外事務經理。換屆選舉提名期展開前約一周，政界傳出她將參加地區直選，「劍指」新界北。踏入提名期，再有風聲指由她持有外國護照，不符直選資格，需要轉到其他跑道出戰。11月3日，江旻憓正式參選，落戶旅遊界，屬於目前立法會12個容許議員擁外國籍的功能界別之一。

儘管缺乏旅遊業界經驗，江旻憓仍獲業界重量級人物背書，助選團含香港旅遊業議會主席譚光舜、信和集團主席黃永光、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等。旅遊界選舉論壇後，旅議會前主席徐王美倫誇讚江「有進步」，期待她為業界帶來新局面。

作為來屆立法會最年輕、亦是最具名氣之一的議員，江旻憓舉手投足持續成為焦點，不過，她上一次答記者提問還是報名參選時，回答三個問題後便在護送下離場；選舉論壇當天主動慰問傳媒「食咗飯未」；之後當選、參加立法會「雞精班」時面對記者追問，均只以招牌微笑回應，亦不接受多家傳媒的專訪邀請。

葉劉淑儀與江旻憓是美國史丹福大學校友。選舉結果出爐後，葉劉被問及有否貼士給這位「師妹」，憶述江旻憓仍是學生時，曾到立法會辦公室與她合照，第一感覺是「佢好高」，後來沒有來往。如今葉劉告別十七年立法會生涯，江旻憓曾成為新晉代議士，葉劉言「佢宜家好紅啦，紅人嚟嘅，我諗好多人幫佢，都唔使我畀咩意見」。

跨界新丁躋身議會獲強大背書，且與傳媒保持微妙距離，江旻憓是第一人，難免引發坊間對議會新氣象的猜想。行會成員湯家驊近日不點名形容她「氣定神閒，輕輕鬆鬆地取下議席」，惟不等於日後不能成為稱職議員，未來四年將是試金石。

大埔火災大黨失票 獨立敢言更受垂青

特區政府極為重視第八屆立法會選舉，作出規模空前的宣傳動員，要求17萬公務員做好榜樣、商界積極配合。然而，11月26日大埔宏福苑發生五級大火，迄今造成161人罹難，社會氛圍驟變，各大政黨紛紛叫停競選活動，政府牽頭的選舉論壇也暫停，政界一度傳出投票可能改期。

最終，行政長官李家超在12月2日宣布投票如期舉行，強調如期完成立法會選舉是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，而他因應火災推動系統性改革，立法會議員也是他「最需要的改革夥伴」。

慘劇涉及屋苑大維修棚網工程物料不符阻燃標準，曾任宏福苑業主立案法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌受質疑，網上出現「倒民」聲音。民建聯大為緊張，在大埔所屬新界東北選區競逐連任的主席陳克勤親自拍片「告急」，斥責有人企圖利用火災詆毀民建聯。黃碧嬌常在地區與陳克勤「孖住上」，宏福苑在她擔任法團顧問期間，通過了涉款逾3億元的大維修工程。

12月8日凌晨選舉結果揭盅，民建聯維持在十個直選選區各取得一席，不過總得票較上屆大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨，其中在九龍東與港島東均以不足400票的微弱優勢險守議席。

上屆立法會選舉，直選「票王」、「票后」由民建聯包攬，今次卻風光不再。至於陳克勤，雖然成功連任，但得票僅41,612張，較上屆少2萬餘票，跌幅達33.8%。不過，民建聯整體所得議席不減，反增兩席，包括派出黨友共20位當選，連同本身是該黨成員、但參選時無申報政治聯繫的城大校董會主席魏明德，共佔21席。

陳克勤總結民建聯選舉表現時，沒再強調火災影響，而是指出今屆各選區競爭激烈，選民有更多選擇。事實上，民建聯大幅失票，與直選競爭加大不無關係。今次各選區至少五位候選人競逐兩個議席，上屆則只有一區有多達五人參選。

大黨失票之餘，有標榜秉持民生路線或傳承敢言風格的候選人成為「黑馬」。專業動力方國珊以5.8萬票取得新界西南議席，榮膺直選「票后」；實政圓桌莊豪鋒接棒召集人田北辰參加立選，終以3.4萬票取得新界西北議席，得票僅比田四年前少約5千票。事後，田北辰曾對傳媒分析，自己在政府推翻棚網檢測結果時發聲批評，隨後與莊擺街站，獲街坊認可「夠膽說話」。