江旻憓上任議員後將轉任馬會顧問　上司：協助推動賽馬旅遊

立法會選舉落幕，新一屆議會元旦起便上任，取得131票勝選旅遊界立法會議員的「微笑劍后」江旻憓，目前是賽馬會對外事務經理，選舉期間放無薪假，暫停馬會工作。賽馬會對外事務部主管鄭琪今日（28日）指，江旻憓元旦起上任立法會議員後，將轉馬會顧問，推動賽馬旅遊，惟不再是馬會全職員工，「作為議員唔能夠長時間喺馬會工作」。



12月28日，賽馬會對外事務部主管鄭琪宣布江旻憓元旦起上任立法會議員後，將轉馬會顧問，推動賽馬旅遊。

本身是江旻憓上司的鄭琪下午出席活動後會見傳媒，公布「江小姐」將會元旦起轉任馬會顧問，「協助推動賽馬旅遊，作為議員唔能夠長時間喺馬會工作」，故安排她轉任顧問，與馬會保持聯繫。

作為全職議員，時間有限。1月1號開始，佢唔係馬會全職員工，同馬會保持聯繫。 鄭琪

12月11日，後任立法會議員到立法會會議室上「雞精班」了解立法會運作。圖為江旻憓。（廖雁雄攝）

江旻憓有多熟悉「賽馬旅遊」？上司：希望繼續推進工作

被問及江旻憓在馬會工作時對「賽馬旅遊」有多熟悉，鄭琪則形容她當時有積極參與相關工作，與旅遊業議會、文體旅局均有聯繫，掌握了相關知識。

被問到外界質疑江旻憓旅遊經驗不足，鄭琪指，江旻憓在競選中與業界保持聯繫，亦有發表不同意見，希望她往後能在這方面繼續推進工作。

江旻憓今日（9日）出席新舊兩屆議員一同會見傳媒活動，與新任選委界議員、經民聯鄧銘心交談。（廖雁雄攝）

江旻憓選舉後仍是馬會員工 維持放無薪假

江旻憓在立法會選舉中以131票，力壓僅23票的對手觀塘區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超，當選新一屆立法會旅遊界議員。

江旻憓在巴黎奧運會勇奪金牌後回港，告別全職劍擊運動員生涯，去年8月加入香港賽馬會擔任任對外事務經理，不時出席公開活動，包括今年6月香港國安法研討會，任分享嘉賓，亦以馬會身份出席青年、義工活動。對於江旻憓當選議員，賽馬會早前回覆《香港01》查詢時表示：

我們恭喜江旻憓勝出立法會選舉。她目前仍是本公司員工，正在無薪休假。對於其他問題，則無進一步評論。 賽馬會

江旻憓以「賽馬旅遊生態圈」經驗為參選理據

立法會提名期間，江旻憓已暫停馬會職務，集中精力投入選舉工程。江旻憓宣布參選後引起社會輿論，有聲音質疑其沒有業界經驗。後續資料顯示，江旻憓回覆選舉主任解釋與業界關係，指自己任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向。

其實我同旅遊業一樣都經歷緊轉型，作為旅遊界候選人，我一定要懷住以客為本嘅真心，同埋對香港旅遊業嘅信念，我會繼續用運動員拚搏精神，推動香港旅遊業發展，讓「無處不旅遊」成為現實，帶動經濟，普惠民生。 ——江旻憓

11月政府舉辦的旅遊界選舉論壇中，江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，「同旅遊業一樣都經歷緊轉型」，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥，會繼續用運動員拚搏精神，讓「無處不旅遊」成為現實。