港澳辦新辦公樓啟用　 中央港澳辦首度公開掛牌

原與國家統計局共用辦公樓

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室新辦公樓地址為北京市西城區前門西大街109號，距天安門廣場約3公里。當地原為北京市教育委員會辦公地點。整幢辦公樓樓高八層，是港澳辦首次擁有獨立辦公院落。

港澳辦舊辦公室同樣位於西城區，鄰近月壇，與國家統計局共同一座辦公大樓。與舊址相比，新辦公樓更接近北京中央政務區核心地帶。

12月29日，中央港澳辦、國務院港澳辦新辦公樓正式啟用，港澳辦主任夏寶龍與全體幹部職工參加升旗儀式。（港澳辦）

夏寶龍率全體職工參加升旗禮

港澳辦主任夏寶龍、分管日常工作的副主任徐啟方、副主任農融與全體幹部職工參加了升旗儀式。

國務院港澳辦在1978年成立，歷來多次搬遷辦公地點。2023年，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，組建中央港澳工作辦公室，保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳辦。

今日亦是「中共中央港澳工作辦公室」牌子為首次公開懸掛。