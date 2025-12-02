宏福苑火災｜夏寶龍在深圳協調救災支援工作 中央已交付兩批物資
撰文：王晉璇
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，國家主席習近平表示高度重視，要求全力救災。港澳辦主任夏寶龍昨天（1日）南下深圳聽取匯報，港澳辦今日（2日）發文指中央港澳辦協調應急管理部等中央有關部門，繼續為香港救災工作提供協助與支援。有兩批應急裝備已運抵香港並交付前線使用，包括便攜式戶外充電站、鼓風機、呼吸器、護目鏡、防護服、頭燈、防水靴等救災裝備。
協調會議深圳舉行 部署後續支援
國家主席習近平在事故當天（26日）並向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。港澳辦今日（2日）發文指，為貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳辦及國務院港澳辦主任夏寶龍，於昨日赴深圳開展工作。其主要任務是協調應急管理部等中央單位，繼續就香港大埔宏福苑火災的救災工作提供協助與支援。
應急管理部有關負責人亦一同抵達深圳參與協調。官方消息指出，此行目的是全力支持香港特區政府做好相關救災工作。中央港澳辦的部署顯示，中央有關部門將根據特區政府的實際需求，持續提供必要的支持與幫助。
+1
第二批應急物資抵港 前線已投入使用
在具體援助行動方面，繼第一批應急裝備物資交付完畢後，應特區政府提出的需求，迅速組織了第二批物資的供應。應急管理部協調了國家消防救援局及相關公益基金會，進行物資調配。
截至今日，這批緊急提供的裝備物資已運抵香港。物資包括便攜式戶外充電站、鼓風機、呼吸器、護目鏡、防護服、頭燈、防水靴及有機蒸氣濾毒盒等多樣救災設備。據了解，物資在抵港後已迅速交付予現場搜救人員並投入使用。
宏福苑火災｜夏寶龍南下聽救災匯報 李家超：主任肯定我們的工作宏福苑火災｜夏寶龍在深圳聽取有關情況詳細匯報宏福苑火災｜周霽、農融再探訪災民 了解救災物資發放安排大埔宏福苑火災｜周霽及農融到博愛醫院探望受傷消防員宏福苑五級火｜中央港澳辦工作組來港協助救災 副主任農融率隊宏福苑火災｜港澳辦副主任徐啟方、農融率工作組抵港協助救災大埔宏福苑火災｜周霽、農融探訪傷者 促盡快查清事故原因