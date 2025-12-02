宏福苑火災｜夏寶龍在深圳協調救災支援工作　中央已交付兩批物資

大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，國家主席習近平表示高度重視，要求全力救災。港澳辦主任夏寶龍昨天（1日）南下深圳聽取匯報，港澳辦今日（2日）發文指中央港澳辦協調應急管理部等中央有關部門，繼續為香港救災工作提供協助與支援。有兩批應急裝備已運抵香港並交付前線使用，包括便攜式戶外充電站、鼓風機、呼吸器、護目鏡、防護服、頭燈、防水靴等救災裝備。



有市民12月1日早上續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，此情此景，不少人不禁落淚。（夏家朗攝）

協調會議深圳舉行 部署後續支援

國家主席習近平在事故當天（26日）並向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。港澳辦今日（2日）發文指，為貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳辦及國務院港澳辦主任夏寶龍，於昨日赴深圳開展工作。其主要任務是協調應急管理部等中央單位，繼續就香港大埔宏福苑火災的救災工作提供協助與支援。

應急管理部有關負責人亦一同抵達深圳參與協調。官方消息指出，此行目的是全力支持香港特區政府做好相關救災工作。中央港澳辦的部署顯示，中央有關部門將根據特區政府的實際需求，持續提供必要的支持與幫助。

第二批應急物資抵港 前線已投入使用

在具體援助行動方面，繼第一批應急裝備物資交付完畢後，應特區政府提出的需求，迅速組織了第二批物資的供應。應急管理部協調了國家消防救援局及相關公益基金會，進行物資調配。

截至今日，這批緊急提供的裝備物資已運抵香港。物資包括便攜式戶外充電站、鼓風機、呼吸器、護目鏡、防護服、頭燈、防水靴及有機蒸氣濾毒盒等多樣救災設備。據了解，物資在抵港後已迅速交付予現場搜救人員並投入使用。