立法會主席有得選？　議員談準則：熟習議會運作、政黨背景不影響

第八屆立法會議員今日（1日）宣誓，負責監誓的行政長官李家超已確認90名議員的宣誓全部有效。新議會展開運作後，首項議程是選立法會主席，明日（2日）下午五時是提名截止日期，若多於一人報名，將在下周四（1月8日）舉辦特別論壇後投票。



新主席兩名熱門人選金融界陳振英與全國人大常委李慧琼在宣誓後被傳媒追問會否參選，兩人均表示之後再公布。其他議員被問到投票準則時，紛紛提到要能夠團結眾人、熟習議會運作等，亦有人指相較政黨背景，個人質素更影響投票意願。



陳振英、李慧琼爭任主席？ 議員：兩位都好適合

新民黨港島西議員陳家珮表示，立法會主席之爭現時有兩個熱門人選，兩人都很資深和值得尊敬，最重要是能團結眾人、熟習議會運作，「兩位都好適合」。

何君堯表示，立法會主席任重道遠，誰人做都歡迎。 （何夏怡攝）

選委界何君堯稱「大主席」犧牲很大、任重道遠，因為只能正襟危坐地主持會議。他坦言「誰做主席都歡迎」，希望有膽識和承擔的人擔任。熱門人選之一的李慧琼為全國人大常委，被問及對履行立法會主席職責會否有衝突，何君堯稱要「看個人」，相信她就算有其他責任也會懂得協調。

立法會「新丁」植潔鈴稱，揀選立法會主席時要考量個人質素。（何夏怡攝）

議會新丁、港島東民建聯立法會議員植潔鈴認為，「大主席」需要熟習議會運作、帶領全體議員，又稱議會內有很多不同政黨的議員，相信政黨背景未必影響選擇，反而要考量個人質素。

陳家珮宣誓時讀錯一個字，需要重新宣誓。（夏家朗攝）

陳家珮、何君堯被要求重讀誓詞

今日宣誓時，有7名議員因誓詞不清等原因，被立法會秘書處秘書長衛碧瑤要求重讀，包括陳家珮。她解釋，事前練習了很多次，朗讀時原本想直望行政長官，結果不小心將「廉潔奉公」講成「廉政奉公」。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為何君堯。（夏家朗攝）

同樣被要求重讀的何君堯，承認當時在背誦誓詞，但有些緊張，以致出錯。他解釋，覺得背誦誓詞「有更大承諾」。