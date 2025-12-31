立法會主席料李慧琼與陳振英「自由搏擊」　1月8日投票｜政圈風聲

新一屆立法會議員將於明日（2026年1月1日）早上宣誓就職，90名議員履新後第一項任務將是選出立法會主席。消息指全國人大常委、民建聯九龍中議員李慧琼與港區人大代表、金融界議員陳振英均擬參選，兩人將可「自由搏擊」，公平競逐「大主席」寶座。



根據安排，若後日下午5時限期屆滿前有多於一人報名參選立法會主席，1月8日將舉行為時2小時的特別論壇，讓候選人陳述競選綱領和答問，隨即舉行選舉。



周五下午5時前截止提名

立法會議事規劃列明，立法會主席選舉由立法會秘書處負責，秘書處需於選舉日至少7整天前邀請議員提名候選人。根據新一屆議員早前收到的日程安排，如果1月2日下午5時之前，只接獲一項關於立法會主席有效提名，便無需舉行特別論壇和選舉，但若有多於一人參選，則會在1月8日早上9時30分至11時30分舉行特別論壇，讓候選人陳述競選綱領及回答提問，隨即舉行選舉。

「自由搏擊」有預示？ 有議員聖誕節前收問候

早前政界傳出陳振英是大主席的唯一人選，在已公布的新一屆議員座位表裏，他沒有與所屬「G19」版塊其他成員聚在一起，而是獨自坐在角落位置，便引起猜測有玄機。

不過，正當眾人以為「無得選」之時，卻再傳出擔任過9年內會主席的李慧琼，有意加入戰團，「自由搏擊」風聲驟起。有議員笑言，聖誕節前夕收到兩位熱門人選的問候，有別往年。

12月28日，李慧琼在一場記者會上，稱看不到主席職務與人大常委角色「有甚麼衝突」。（民建聯）

李慧琼稱「看不到」主席與人大常委角色衝突

李慧琼周日（28日）在記者會上表示，看不到立法會主席職務與人大常委角色「有什麼衝突」。她更解釋，兩者一年重疊會期的情況可能是四次，比例不是很高，亦可請副主席主持會議。

昨日（30日）候任立法會議員宣誓綵排結束後，李慧琼再被記者追問會否競選主席之位，她面帶笑容表示暫時沒有消息，稍遲會公布。

陳振英與李慧琼在議會內各有「基本盤」，前者屬無黨派議員協作平台「G19」成員，該平台剛完成重組，在新一屆議會有17名成員，同時與工聯會7名議員、勞聯兩名議員及實政圓桌莊豪峰組成27人名單，爭逐事務委員會席位。李慧琼則為議會最大黨民建聯前主席，該黨在新一屆議會獨佔20個議席。