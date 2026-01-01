立法會｜江旻憓順利宣誓就職　冀新一年有進步：正積極向業界學習

2026年新年伊始，第八屆立法會90名議員今早在行政長官李家超監誓下宣誓就職，議會中最年輕的成員——31歲的旅遊界議員江旻憓在順利完成宣誓後對傳媒表示，新一年的目標是繼續服務香港，盡在立法會議員職位上忠職守、廉潔奉公。她形容自己現時正積極向業界學習。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓就職後影大合照，江旻憓與其他議員一齊向在場記者揮手。（廖雁雄攝）

江旻憓與羅淑佩「密密斟」

宣誓儀式今早11時舉行，一眾議員均提早到場準備。盛傳將競逐新一屆立法會主席的全國人大常委李慧琼與金融界陳振英頻頻與議會同事主動握手。身為巴黎奧運女子重劍金牌得主的江旻憓則最受一眾司局長青睞，多人主動與她打招呼，文化、體育及旅遊局局長羅淑佩更與她長時間交談。

在去年12月7日的立法會選舉中，江旻憓以131票擊敗僅23票的對手、觀塘區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超，當選新一屆立法會旅遊界議員。她於2024年巴黎奧運奪冠後急流勇退，加入馬會擔任對外事務經理，選舉期間放無薪假，暫停馬會工作。上月底，馬會宣布她就任議員後將轉為顧問，協助推動賽馬旅遊，不再擔任馬會全職員工。

2026年1月1日，巴黎奧運劍擊金牌得主江旻憓宣誓就任立法會議員。（夏家朗攝）

江旻憓：盡忠職守、廉潔奉公服務香港

由於並非「根正苗紅」的旅遊界人士，江旻憓參選資歷曾受質疑。她向選舉主任解釋自己曾參與馬會「賽馬旅遊生態圈」項目，相信體育與旅遊可以跨界融合。今日完成宣誓後，她對傳媒表示，正積極向業界學習，希望自己繼續有進步，新一年的目標是繼續服務香港、盡忠職守、廉潔奉公，現在正積極向業界學習。