政府委任5個廉署委員會非官方成員　陳智思等4委員會主席續任

政府於元旦（1日）宣布，行政長官委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會（即貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防‍‍止貪污諮詢委員會和社區關係市民諮詢委員會），以及廉政公署事宜投訴委員會的成員。有關任期均即日起生效，為期兩年。政府感謝所有任期於2025年12月31日後屆滿的委員，並對他們為其所屬委員會作出的貢獻深表讚賞。



政府於元旦（1日）宣布，行政長官委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會，以及廉政公署事宜投訴委員會的成員。（資料圖片/高仲明攝）

（一）貪污問題諮詢委員會

行政長官再度委任陳智思（以其擔任審查貪污舉報諮詢委員會主席的身分）、何順文教授（以其擔任社區關係市民諮詢委員會主席的身分）、黃天祐博士（以其擔任防止貪污諮詢委員會主席的身分）及林凱章為該會的成員。禤惠儀和廖宜建獲委任為新成員。

該委員會就任何有關香港的貪污問題向廉政專員提供意見，並會監察廉政公署在執行職務、人手編制及行政事務方面的政策。

（二）審查貪污舉報諮詢委員會

行政長官再度委任陳智思為該委員會主席。陳婉珊、李國興及劉敏儀獲再度委任為成員。郭惠光獲委任為新成員。

該委員會負責監察廉政公署的調查工作及廉署所接獲的貪污投訴，以確保這些投訴和調查工作能有效和迅速地獲得處理。委員會亦會就廉政專員發出搜查令、疑犯獲保釋超過六個月，以及歷時超過一年或需要大量資源的調查個案作出審查。

（三）防止貪污諮詢委員會

行政長官再度委任黃天祐博士為該委員會主席。劉家慧及莫仲輝獲再度委任為員。蔡宏興獲委任為新成員。

該委員會聽取及要求廉政公署報告有關政府部門、公共機構及私營機構可能助長貪污的工作常規及程序，並向廉政專員建議應予以審查的項目及相關優次。

（四）社區關係市民諮詢委員會

行政長官再度委任何順文教授為該委員會主席。劉碧堯、黃江天博士、容靜怡及鄺美雲，獲再度委任為該會的成員。關明德博士獲委任為新成員。

該委員會就爭取公眾支持打擊貪污及教育市民認識貪污的害處，向廉政專員建議適當措施。委員會亦會監察公眾對廉政公署工作的反應及市民對貪污所持的一般態度。

（五）廉政公署事宜投訴委員會

行政長官再度委任行政會議成員林正財醫生為該委員會主席。立法會議員陳文宜，以及劉振鴻均獲再度委任為成員。立法會議員陳學鋒及陳家珮，以及周雯玲獲委任為新成員。

該委員會監察廉政公署處理公眾針對該署所作不涉及刑事的投訴，檢討廉政公署可能會引起投訴的程序及措施，並在有需要時提出建議。