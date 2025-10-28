龐建貽獲西九管理局委任M+董事局主席︰繼續文藝領域說好香港故事

西九文化區管理局昨日（27日）公布，委任龐建貽為M+董事局主席，任期至2028年3月31日。現也任海洋公園主席的龐建貽表示，相信M+未來能繼續扮演全球頂尖文化機構的角色，在文化藝術領域說好香港故事，為香港和國家帶來裨益。



西九文化區管理局10月27日公布，委任龐建貽為M+董事局主席，任期至2028年3月31日。（資料圖片／廖雁雄攝）

龐建貽：西九文化區未來能繼續扮演全球頂尖文化機構角色

龐建貽任期由今年10月9日至2028年3月31日。他表示感謝西九文化區管理局的信任，，在2023年至2024年成為全球球最受歡迎藝術博物館之一，連續兩年躋身亞洲首三位。

龐建貽相信，M+以至整個西九文化區，未來能繼續M+自2021年11月開館以來，已接待超過970萬名訪客人次扮演全球頂尖文化機構的角色，在文化藝術領域說好香港故事，為香港和國家帶來裨益。

龐建貽相信M+以至整個西九文化區，未來能繼續在文化藝術領域說好香港故事，為香港和國家帶來裨益。（資料圖片）

前主席陳智思：在龐建貽帶領下M+定會再創高峰

剛卸任M+董事局主席的陳智思表示，M+近年來在全球各地呈獻的多個大型展覽，深受海內外觀眾歡迎，備受讚譽，成績受到香港、內地和國際同業的高度肯定。他深信在新任主席龐建貽的帶領和M+團隊的努力下，定會再創高峰，鞏固香港在全球文化格局中的影響力。

另外，Little Dalton Kindergarten（小道爾頓幼稚園）及Dalton School Hong Kong（香港道爾頓學校）創辦人李楊弼棋也獲委任加入董事局，任期由今年7月28日至2027年3月31日。