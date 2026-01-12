01消息：何君堯「爆冷」料掌內會副主席　一民建聯中人掌財會重任

隨著立法會主席選舉結束，民建聯李慧琼當選。下一個受關注的崗位，是內務委員會、財務委員會正、副主席人選。提名期今日（12日）下午5時截止，《香港01》獲悉，內會主席料由以5票之差落選立法會主席的金融界陳振英擔任，而副主席則由無政黨背景的選委界何君堯擔任，有別於早前傳出的經民聯工業界吳永嘉。



消息指，財會主席則會落在吳永嘉手中，而非早前傳出的自由黨主席邵家輝，財會副主席則由民建聯陳克勤出任。不過，早前有民建聯中人向傳媒「呼冤」，指立法會主席、內會正副主席三個重要崗位，不可能由民建聯獨佔兩席，質疑有關說法是營造「民建聯霸道」的假象。



1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

陳振英、何君堯料任內會正、副主席

上周的立法會主席選戰獲不少議員評為「高質素」，隨即迎來內會、財會新正副主席之爭。消息指，在大主席選戰中以五票之差敗於李慧琼的陳振英，將執掌內會。

至於內會副主席，政界傳聞或由獨立背景的選委界何君堯擔任，有議員坦言驚訝，「唔係嘛？」何君堯早前在社交平台幽默「開估」主席選戰結果：「立法會主席選舉，the winner is 陳振英……對手，李慧琼！」

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為何君堯。（夏家朗攝）

有議會中人感驚訝

何君堯曾在第六屆立法會的2019-2020年‍度會期，任立法會環境及資訊科技事務委員會主席。有議會中人直言對何君堯出任內會副主席感到驚訝，因有別於早前的「吹風」。

吳永嘉料出任財會主席 陳克勤任副主席

至於財委會，據悉將由吳永嘉任主席，民建聯陳克勤任副主席。如果拍板，將是民建聯在大主席、財會出任兩個重要崗位。