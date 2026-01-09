李慧琼當選立法會主席｜港澳辦提三要求　促引領立會貫徹行政主導

立法會周四選舉新一屆主席，全國人大常委李慧琼以47對42票當選，擊敗金融界李振英。港澳辦發表「港澳平」署名文章，指這場選舉是公開、透明的良性競爭，進一步豐富了「愛國者治港」下香港高質量民主的實踐，再次彰顯新選舉制度的先進性優越性。文章又對新主席提出三點「引領」，包括貫徹行政主導體制、高水平議政及加強自我管理與監督。



港澳辦發表署名文章，促立法會新主席引領立法會貫徹落實行政主導體制。（資料圖片）

港澳平：選舉彰顯香港新選制成功

港澳平概括，今次選舉兩名候選人均聚焦發揮香港「一國兩制」制度優勢，深入闡釋主動對接國家「十五五」規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局，充分展現胸懷全局的站位，愛國愛港旗幟鮮明；選舉過程競爭激烈，迸發民主活動；提名與投票程序嚴謹依規，公開透明； 候選人回答議員提名時理性務實，促進共識凝聚。選舉成功舉行，是香港2021年落實的新選舉制度的成功。

1月8日，立法會主席選舉舉行。民建聯李慧琼以47票當選，金融界陳振英以5票之差落敗。（廖雁雄攝）

促引領高水平議政、加強立法會自我監督

文章指出，立法會主席角色重要、責任重大，「我們希望並相信，新一屆立法會主席一定能夠引領立法會貫徹行政主導體制，積極支持行政長官和特區政府依法施政，共同開創良政善治的管治新局面；引領立法會深入社區和業界，接地氣、匯民智，高水平議政、高質量立法，在香港由治及興的進程中更好發揮作用；引領立法會落實《立法會議員守則》，加強自我管理、自我監督、自我完善，勤勉履職、擔當作為，展現新一屆立法會新氣象」。