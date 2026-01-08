立法會主席之爭｜陳振英5票之差落敗：不會不甘心　輸一票都是輸

立法會主席選舉今天（8日）舉行，民建聯李慧琼硬撼金融界陳振英，最終陳振英以5票之差落敗。今年將65歲的陳振英選前拉票時坦言希望「公職生涯最後階段獻出自己力量」，惟最終無緣「大主席」寶座。被問到輸5票會否感不甘心，陳振英形容如運動員踢波一樣，「輸幾多票不重要，輸一票都是輸」，並指不會不甘心，未來對出任內會、財會主席都持開放態度。



1月8日，立法會主席選舉舉行。民建聯李慧琼以47票當選，金融界陳振英以5票之差落敗。（廖雁雄攝）

陳振英5票之差無緣「大主席」寶座：不會不甘心

李慧琼以47票當選新一屆立法會主席，陳振英獲42票，5票之差落敗。陳振英表示，恭喜李慧琼當選主席，指兩人都已盡最大努力競選。他指立法會未來團結一致，盡職盡責，拼經濟謀發展惠民生，開啟良政善治新篇章。他又說議員心中自有評分和判斷，不應該由自己評分。

陳振英指自己對結果完全信服，是所有議員的選擇，未來將會跟李合作無間，共同倡議，一起跟進事務。被問到民建聯背景的李慧琼出任立法會主席，議會會否出現一黨獨大，陳振英指有政黨背景不代表處事不公，不擔心有這種情況發生。

曾言「公職生涯最後階段獻出自己力量」的陳振英，被問到下屆是否不再參選立法會，他指言之尚早，健康情況是關鍵和變數。

被問到輸5票會否感不甘心，陳振英形容如運動員踢波一樣，輸幾票都是輸，不會不甘心，未來對出任內會、財會主席都持開放態度。（廖雁雄攝）

陳振英提名人吳永嘉：未來不會有不開心事情

提名陳振英參選「大主席」的經民聯黨魁吳永嘉恭喜李慧琼當選，指今次是非常平和理性的論壇，重申兩人票數非常接近，兩位議員都得到議員支持，因應兩位候選人經驗政綱和論壇表現投下神聖一票。他預計未來不會有不開心事情，選舉過後正常工作，指經民聯會配合李慧琼大主席工作。

曾傳有意參戰立法會主席的經民聯梁美芬指，自己進入立法會17年，形容立法會主席選舉是文明高質素的典範，為良政善治開了非常好的頭。她指自己非常欣賞今次選舉論壇。又指根據三個原則投票，包括領導才能，經驗以及政綱，指兩位候選人發言辯論非常精彩，議員提問的問題深入，令新議員了解兩位候選人能力和立法會工作。