立法會首辦內部工作交流會設協調機制 陳振英、吳秋北任總協調人
撰文：何夏怡
立法會主席李慧琼今日（12日）與議員召開首個內部工作交流會。李慧琼表示，這是她上任後推行的新安排之一，會上確立立法會事務的協調機制，包括各委員會正副主席及成員名單，總協調人由陳振英和吳秋北擔任。
第八屆立法會首次會議將於本星期三（14日）舉行，討論宏福苑火災後重建工作。李慧琼稱將延長辯論時間，讓議員有充份時間向政府建言。據悉當日會議將延長至晚上8時。
設立法會事務協調機制 協調小組共12人
李慧琼表示，立法會事務協調機制的目的，是協助議員更有效統籌並處理立法會各項事務，包括各委員會正副主席及成員名單。
立法會建制派之間長期有協調人機制，俗稱「班長」。較早前《香港01》接獲獨家消息，立法會新任建制派「班長」是金融界陳振英和工聯會會長吳秋北。李慧琼的公布確認了這一消息，而除了陳振英和吳秋北擔任總協調人外，協調小組亦已成立，12名成員涵蓋立法會各大政團及三大界別（選舉委員會、功能組別及地區直選）的議員代表。
周三首次大會討論宏福苑災後重建 延長至晚上8時
新一屆立法會的第一次大會，將討論有關宏福苑火災後支援及重建工作的議案。李慧琼表示，行政長官將於本星期三的首次立法會會議開始時，就特區政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動及大埔宏福苑火災的支援及善後事宜，向立法會發言；其後政務司司長將會動議議案。
李慧琼表示，指鑒於議案非常重要，她已決定延長辯論時間，讓所有有意發言的議員均有機會各抒己見，向政府建言獻策。她特別提醒新議員要及早按掣要求發言。據悉當日大會將延長至晚上八時。
