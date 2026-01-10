宏福苑｜政府諮詢後反指重建難　莊豪鋒稱觀感差　倡列各方案優劣

政府昨日(9日)透過「一戶一社工」向宏福苑居民派發問卷，就長遠安置諮詢意見，包括提出購買業權、「樓換樓」等方案。事隔僅一日，財政司副司長黃偉綸今日表示，原址重建不切實際，引起社會討論。立法會議員莊豪鋒認為，居民剛填完問卷，就有官員表示「原址重建不切實際」，觀感不好；又指列出選項優劣可接受，但應詳列每個方案的後果，冀政府日後諮詢時可將每個方案的優劣、成本、時間表全部公開，增加透明度。



立法會議員莊豪鋒認為，居民剛填完問卷，看見「原址重建」選項，就有官員表示「不切實際」，觀感不好，明白居民的不滿。（資料圖片 / 羅國輝攝）

莊豪鋒倡問卷各選項應詳列數據及優劣對比

就黃偉綸今日說法，立法會議員莊豪鋒認為，居民剛填完問卷，看見「原址重建」選項，就有官員表示「不切實際」，他認為此舉觀感不好，明白居民的不滿。他表示，問卷中應詳列每個選項的數據，包括成本、時間表、優劣對比，讓市民在透明知情的狀況下選擇。

他又指，原址重建難度的確大，時間上和成本上都有不少問題，政府現在需要做的是耐心解釋該選項。問卷提及原址重建至少10年後才入伙，雖然可以令居民有一個合理期望，但都可能會嚇怕居民，令居民不敢選擇；冀望問卷只是初步搜集意見，日後諮詢時可做得更好，重點要以同理心和居民溝通。

經民聯大埔南區議員羅曉楓說，社會各界應給予宏福苑業主時間，好讓他們與家人商量。（何夏怡攝）

區議員指居民各有意見：但絕大部份都希望返嚟大埔

大埔區區議員羅曉楓表示，政府透過「一戶一社工」收集各業主的意見，可更全面、客觀及科學化地收集居民意見，有助政府規劃中長期安置計劃時，有不同模組可以參考。至於財政司副司長黃偉綸在電台訪問中指，原址重建不切實際的說法，他表示不了解訪問內容，故不便評論，認為黃偉綸只是陳述原址重建所需年期等。

羅曉楓續說，政府昨夜才發出問卷調查，距今僅一天時間，社會各界應給予宏福苑業主時間，好讓他們與家人商量。他強調「誰也不能代表誰」，即使作為當區區議員亦不能代表受影響業主，「其他人嘅意見都唔重要」，最重要是業主自己的意願。

他又提到政府的調查，業主現時的選擇並不與將來的安置掛鈎，政府提供彈性讓他們可以「轉軚」，因此業主只需如實在問卷上反映自己看法便可。他亦相信不論中長期，或是長遠發展，都是建基於業主的實際想法。

羅曉楓續說，問卷上各選項都附有參考年期，業主可按自己需要作出選擇，或有業主會重投私人市場。不過，他指在其接觸到的居民當中，雖對安置各有意見，但絕大部份人都希望「返嚟大埔」。

至於有業主對問卷提出平均收購呎價的估算方法有爭議，羅曉楓指受影響業主其實只是想要回與原來住所相約單位，「唔係以前望海𠵱家都要望海」，亦不是「要賺政府錢」，認為政府可將誘因提高，既可吸引業主行動，亦可減少紛爭，強調居民在新地方居住「點都會冇咁適應，只係想住得冇咁唔適應」。

樓宇安全學會會長何鉅業指，原址重建或不切實際，最起碼需等待7年。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

樓宇安全學會料原址重建至少7年 申請至完成拆卸須兩年

樓宇安全學會會長何鉅業表示，原址重建或不切實際，至少需等待7年。他指出，宏福苑先要拆卸，兼畫重建設計圖，過程中需收集不同業主意向，涉及大量金錢及時間成本。拆樓亦涉及不少行政及工程，需向不同政府部門申請，由申請到拆卸完成，估計需花時至少兩年。

何鉅業又指，拆樓後需重做地基，宏福苑焚燒多日，樓宇損毀嚴重，預計需在原有地基上再重做地基，工程複雜，起碼一年半；上蓋工程期預計耗時兩年半或三年；再加上其後的連接上蓋中間及地基的工序，預計整個建樓工程需要4年半至5年。何預料，原址重建實行較難， 「不太現實」，認為在新的地方建立新樓宇更快。