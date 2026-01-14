宏福苑火災｜李家超赴立法會大會：任何人要負責　基層高層都懲處

新一屆立法會首次大會今日（14日）上午開會，首個環節是行政長官李家超發言，將提及政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係、大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。他說，希望議員不隨波逐流，過濾錯誤訊息，樂意聽議員不認同政府政策的意見，但請指出問題，同時提出建議，「當政府做得啱，公道說出」。



新一屆立法會首次大會今日（14日）上午開會。（資料圖片/廖雁雄攝）

立法會首次大會談宏福火 李家超：盼議員不隨波逐流

李家超在第八屆立法會首次大會發言前，立法會主席李慧琼表示，感謝李家超的開創性安排，為市民謀幸福。行政長官李家超之後發言，談及對新一屆議員的期望。他向議員提及三點期盼，第一，是貫徹行政主導及愛國者治港原則相適應的方針，堅持完善行政主導，確保行政立法良性互動，互相制衡、互相配合；第二，議員貫徹和遵守立法會議員守則，以國家根本利益和社會整體利益行事，不追求個人政治利益和榮耀；第三，既要關心個別，也要考慮社會整體宏觀利益。

他指行政立法合作主要兩個方面，第一，是主動融入和服務國家發展大局，包括主動對接「十五五」規劃，加快發展北部都會區，鞏固提升香港競爭力；第二，共同推動宏福苑火災後支援和重建工作，推動系統性改革，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。

李家超指第八屆立法會任重道遠，政府和立法會要做的工作包括火災後支援和重建，同時要拼經濟謀發展，搞建設為民生，包括加快發展北都、建設大學城和國際高等教育樞紐以及高端人才集聚高地等。

李家超指大家很關心火災後的重建和復原，因此政府再今天立法會首次會議提出動議，就善後工作深入討論和議員一起推動，盡快落實長遠住宿安排和其他善後工作，同時政府會在動議中開展各領域的改善措施，會支持和協助宏福苑火災獨立委員會的全面審視。

李家超：任何人要負責 基層或高層都懲處

李家超表示，已帶領政府團隊全速推進各項支援和善後工作，成立三個工作組，全力調查支援和善後工作，警務處拘捕16人涉嫌誤殺、拘捕6人涉嫌欺詐，廉政公署拘捕14人，涉嫌貪污舞弊。針對良莠不齊的棚網，發展局指令棚網即時下架，改革審批和檢測制度。

他說緊急支援和募捐小組以及應急住宿安排工作組，由兩位副司長分別主持，積極統籌各個局和部門為災民提供快速支援，政府成立的大埔宏福苑援助基金已籌集43億元，並為災民發放各類津貼和補助，亦透過一戶一社工為居民提供支援和一站式服務。

他指，為查明事故原因和改革，成立由陸啟康主持的獨立委員會，已經完成首次會議，會在九個月內完成工作，政府全力支持委員會開展工作，並運用各個政府部門的調查權力，也給予獨立委員會備用權力。李家超重申會一問到底、問責到底，如任何人需要負責，不論是政府或非政府人員，基層或高層，都會懲處，按照事實追責。

他指，政府成立強化消防安全治理工作組、強化建築物條例，加強大型樓宇維修工程的監管制度；加強工地安全的措施，建築條例安全規例；法團親身出席和業主投票數目要提高；提高招標安排標準等。

李家超說，明白受災家庭和社會意見不同，已經透過社工收集災民意願等，以制定和落實具體方案。他重申，政府會盡快敲定長遠住宿方案、執法部門調查和獨立委員會的工作會一絲不苟和水落石出，會問責到底。

新一屆立法會首次大會今日（14日）上午開會。（資料圖片/夏家朗攝）

大會之後討論由政務司司長陳國基動議《有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案》。立法會主席李慧琼早前指議案非常重要，決定延長辯論時間，讓所有有意發言議員均有機會各抒己見，向政府建言獻策，並特別提醒新議員要及早按掣要求發言。據悉大會將延長至晚上八時結束。

莊豪鋒提出「改善大廈維修工程管理」議員議案。（羅國輝攝）

莊豪鋒提首個議員議案 討論改善大廈維修工程管理

實政圓桌新界西北立法會議員莊豪鋒，提出本屆會期首個議員議案，討論「改善大廈維修工程管理」，議案的修正案動議人分別是體育、演藝、文化及出版界霍啟剛，民建聯陳學鋒，工聯會鄧家彪及法律界陳曉峰。料該議案將於周四大會續會上討論。