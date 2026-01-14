宏福苑火災｜市建局為業主招標評標　維修金額越大須越多業主決議

新一屆立法會首次大會今日（14日）開會，討論由政務司司長陳國基動議《有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案》。針對圍標問題，他說，市建局會為業主招標評標，只有預審名單內的顧問和承建商，才可以參與競投申請政府維修資助的大廈。此外，將研究大維修金額越大，必須取得越大比例業主親自出席才可決議。另外，也將對授權票引入措施，完善委任代表文書的制度。



至於地盤安全方面，政府會就需要搭棚大型維修的樓宇訂立安全距離，並會盡快修例，料禁地盤吸煙法案數周內交立法會審議。



1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。

建造業議會向業界推薦棚網

陳國基建議，循以下方向制度改革：第一，進一步檢視《建築物條例》，提出更多修訂建議，例如加強大型樓宇維修工程的監管機制、加強抽查和檢視罪行的條文。

第二，檢視建築物料的監管和檢測機制，按需要加強檢視目前的監管要求，由建造業議會搜羅並向業界推薦棚網供應商名單；

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，政務司司長陳國基提出政府議案。

地盤禁煙修例數周交立會

第三，就需要搭棚的大型維修樓宇訂立安全距離，並將其納入法例之內，房屋署需要設立機制，協調各個樓宇外墻進行大型維修工程的工期；他又指，政府亦會修訂棚架相關的工作守則，會就棚架裝置訂定物料要求，以減低火警風險。

同時，亦會推行工地安全改善措施，政府會盡快修訂建築地盤安全規例，對總承建商、分判商、地盤所有人士施加明確法律責任，嚴禁吸煙，該修例會在數周之內提交立法會審議。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

市建局為業主招標、評標

第四，加強市建局作為法定機構，推動樓宇維修方面的角色和功能，具體包括加強「招標妥」功能，為參與顧問和承辦商定嚴格的預審名單，由市建局因應維修項目的範疇，為業主招標和評標，只有預審名單內的顧問和承建商，才可以參與競投申請政府維修資助的大廈。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

他又指，市建局會在工程期間抽查，動態監督，確保維修資助是按實際進度發放，在重要的工程節點（例如大幅修改工程範圍），必須向市建局報告；工程完成後，市建局亦會就顧問和承建商的表現，向業主發出滿意度調查，作為他們能否繼續留在「預審名單」內的其中一個參考因素。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

大維修金額越大 須大比例業主出席決議 規管授權票

第五，將研究在建管條例之下，如何規定業主立案法團在議決額外工程和開支項目時，越大金額，必須取得越大指定比例的業主親自出席和投票的意向，才可以就相關項目的決議。另外，也將對授權票引入措施，完善委任代表文書的制度。