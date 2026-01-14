宏福苑大火｜梁文廣提3安置選項　倡政府補貼買樓、讓長者上公屋

政府日前就大埔宏福苑的重置方案，向居民發問卷收集意見。立法會議員梁文廣今日（14日）在電台節目表示，早前聯同公屋聯會向政府提交3項新安置選項，包括容許長者有條件入住公屋，以及容許居民選購居屋或綠置居時，先由政府繳付差價或提供三折、五折選項，待日後轉售單位時才補差價。



政府日前就大埔宏福苑的重置方案，向居民發問卷收集意見。（資料圖片／黃學潤攝）

梁文廣在港台節目《千禧年代》表示，構思安置方案時有數個原則， 包括快、選擇多元化、審慎運用公帑，同時要平衡居民及大眾利益。

第一選項：向長者有條件提供公屋

他形容第一個選項是「保底」安排，建議政府向長者有條件提供公屋，容許毋須資產入息審查入住。他說宏福苑四成居民是長者，部份經濟狀況未必優越，他建議政府透過社署紀錄，讓領取長者生活津貼人士或獨老、雙老等，入住公屋至百年歸老，又強調不限於入住全新公屋，而是讓長者靈活選擇。

他指，該選項並非無先例可循，舉例以往因新界收地而受影響的居民，同樣毋須資產入息審查入住公屋。被問會否對輪候公屋人士不公，他說並非四成長者都選擇住公屋，只會幫助有經濟困難的長者，估計對整體輪候時間影響不大。

第二選項：政府代繳差額 容許業主購面積相若單位

政府早前發放問巻，問及居民對政府收購業權或以「樓換樓」方式，選擇新一期居屋或綠置居單位的意願，引起業主擔心單位面積「大換細」。梁文廣說，因應宏福苑逾40年樓齡，居民取得回購加賠償金額後，或難以購買與原來面積相若、約400平方呎的單位。為了讓業主以新市價購買與原本面積相若的單位，他建議政府可先代繳差額，上限可設定為150萬，日後居民轉售時才須補交差額。

第三選項：提供市價三折或五折買居屋

他形容第三個選項是以房委會或政府角度出發，參考以往居屋提供折扣的安排，額外提供市價三折或五折選擇，容許居民以較低價格繳付樓價，但未來轉售單位時，需向政府根據折扣補回差價，既讓業主承繼業權，亦可解決「大換細」單位、年老業主按揭難等問題。

他表示，部份選項被質疑「太慷概」，但他強調會平衝公帑和寬鬆協助宏福苑居民，因此如居民日後打算轉售圖利，須向政府繳付差額。

立法會議員梁文廣早前聯同公屋聯會向政府提交3項新安置選項。（資料圖片／鄭子峰攝）

稱原址重建未必實際

他又認為原址重建未必是實際選項，參考本地或外國例子，處理賠償、責任調查等須時，舉例馬頭圍道唐樓倒塌事件在2010年發生，但2020年才完成重建；英國格蘭菲塔大樓（Grenfell Tower）2017年發生火災，去年才完成調查，他說期望盡快協助居民處理安置問題。