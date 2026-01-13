宏福苑火災｜周三動議支援重建議案　陳國基：「情理法」處理安置

新一屆立法會明日（14日）召開首次大會，政府司司長陳國基將動議「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案」的政府議案。消息指，陳國基議案發言針對交代住宿等安排，提及財政司副司長黃偉綸擔任組長的「應急住宿安排工作組」正積極積極研究長遠安置方案，會全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源、公帑運用等。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

陳國基將提首條政府議案

陳國基將動議新一屆立法會的第一條政府議案，即「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案」。他冀議員支持政府議案，並就大埔宏福苑火災後規管、支援及重建工作聆聽議員意見。

據了解，陳國基發言將陳述政府在火災後的跟進工作。其中，特別提到行政長官李家超在災後即時成立的三個工作組的工作，包括「調查及規管工作組」、「緊急支援及募捐工作組」、以及「應急住宿安排工作組」。

11月27日，特首李家超宣佈將成立三個工作組，包括「調查及規管工作組」、「緊急支援及募捐工作組」、以及「應急住宿安排工作組」。（廖雁雄攝）

陳國基將總結政府三小組工作

調查方面，陳國基提到警務處與廉政公署亦成立了聯合調查小組調查事件，分別拘捕了相關的涉案人士；在規管方面，消防處和樓宇處分別展開檢查、巡查工作。工作組正積極統籌協調相關政策局和部門，全力支持和配合獨立委員會工作。陳國基指政府有決心就規管制度作全面、徹底的系統性改革，打破利益藩籬。

在災民的緊急支援及募捐方面，截至1月8日，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」總額約為 43 億元，並已推出 11 個援助項目，提供緊急財政支援予不同類別受大火影響的人士，項目的總承擔額約為 12 億元。

會以情、理、法處理安置方案

災民住宿安排方面，截至1月8日，共有 232 名居民仍居於民政及青年事務局協調的酒店房間、532 名市民仍居於青年宿舍／營舍，而現居於過渡性房屋、房協及房委會項目單位有 3 632 人。目前，尚有一千多個單位可用於較長期安置受影響居民，陳國基指供應是足夠。

至於近期引起爭議的長遠安置問題，陳國基表示工作組亦正積極研究長遠安置方案，全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源、公帑運用等。