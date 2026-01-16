財政預算｜ 基建開支達每年1200億　陳茂波：地價收入不足以支持

財政司司長陳茂波今日（16日）出席立法會財務委員會特別會議，他提到以往港府透過賣地、補地價等方式獲取收入，雖然房地產市場「穩住」， 但地價收入與過往比仍處於低水平，地價恢復需時，加上基建投入由原本每年900億增至每年1200億，收入和支出之間存在缺口，估計未來兩三年地價收入不足以支持基建投入。他又指受地緣政治影響，外圍風險大、變動高， 要更為審慎。



財政司司長陳茂波今日（16日）出席立法會財務委員會特別會議，他估計未來兩三年地價收入不足以支持基建投入。（梁鵬威攝）

經濟錄得3.2%增長 消費增長輕微 屬「三頭馬車」中最弱

財政司司長陳茂波表示，本港經濟錄得3.2%增長，其中商品出口增10%，形容是相當不錯；去年錄得4990萬名訪港旅客，其中非內地遊客數量增多。而金融市場表現不俗，除了首次公開募股（IPO），整體交投量上升。他指消費有輕微增長，是「三頭馬車」中增長最弱，但近月亦已明顯改善。他說在北上消費、港元強勢及消費模式改變下，零售及餐飲業受壓力。

資產市場方面，去年1至11月的住宅樓價升2.8％，租金亦上升，零售商鋪租金下跌4.2%，寫字樓一度出現供求失衝狀況，港府自去年第四季開始已無售賣寫字樓用地，並擴闊寫字樓用途後，目前寫字樓市道穩定。他續指，股票去年增長28％，日均交投量接近2500億，按年增加90％，表現不俗。

展望今年經濟審慎樂觀 地緣政治風險料加劇

展望2026年，他形容要審慎樂觀，因地緣政治風險料加劇，資本市場難免有波動，影響資金流向。他指港府既要大力發展，同時要統籌金融安全工作，防範「黑天鵝」、「灰犀牛」事件出現。他形容過往數月經濟發展勢頭不俗，國家經濟發展穩步向好，政策空間充裕，內地經濟增長是香港經濟增長的最大後盾。他又指，今年美國將會減息1至2次，雖然次數未必多，但整體金融市場寛鬆，有利營商。

地價收入處於相當低水平 未來兩至三年不足以支持基建投入

陳茂波表示，政府帳目由經營帳戶和資本帳戶組成，經營帳戶就像每月工資，要平衡及爭取盈餘，做到有積蓄、積穀防饑，他估計今年經營帳戶錄得盈餘。

資本開支方面，他指，以往港府透過賣地、補地價等方式獲取收入，雖然房地產市場「穩住」， 但地價收入與過往比仍處於相當低水平，地價恢復需時，估計未來兩三年地價收入不足以支持基建投入。

他又指，基建投入由原本每年900億增至每年1200億，導致收入和支出之間存在缺口，故要發債，利用市場資金進行基建。因此雖然有望錄得盈餘，但基建投入仍有相當大落差，加上外圍風險大、變動高， 要更為審慎。

立法會財務委員會特別會議今日（16日）舉行。（梁鵬威攝）

對接國家十五五規劃 與商界「拼船出海」

他形容今年其中一個重點是對接國家十五五規劃，香港必須融入及服務國家發展大局。他舉例十五五規劃提到推動社會綠色發展，香港具備條件成為世界領先的綠色金融中心；更多內地企業出海，相信香港可邀請這些企業在港成立公司，與商界「拼船出海」， 發揮香港成超級聯繫人的角色。他又指，港府會推動並將人工智能發展成發展核心產業，同時助力企業升級轉型。