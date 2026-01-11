財政預算案2月25日發表　陳茂波：本年度資本帳目仍赤字

【財政預算案公布日期2026 / 財政預算案 2026 / 財政預算案】財政預算案2月25日發表，財政司司長陳茂波今天（11日）在網誌預料本年度資本帳目仍錄得赤字。他解釋，因香港須積極投資未來，政府對工務工程的加大投入，特別是北部都會區的提速發展，基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現。



陳茂波希望借助市場力量，適度發行債券，支持基建發展。目前，特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率約為12%，陳茂波形容在國際上仍處於非常健康水平。



財政司司長陳茂波日前出席港台節目，與市民直接對話，聽取對財政預算案意見。（直播截圖）

稱不排除未來市場可能更趨動盪

陳茂波又稱，不同諮詢場合都有人認同，宏觀角度上疫情後這幾年，香港經濟正穩步發展，惟國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚。他強調，世界面對的不確定性或許會變得更大，不排除未來市場有更趨動盪的可能，「我們必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響」。

他認為，今年是國家「十五五規劃」開局之年，國家繼續堅持高水平雙向開放，推動高水平科技自立自強，推進科技創新與產業創新深度融合等，都為香港帶來新機遇；續指在經濟結構調整階段，要聚焦開拓更多新的經濟增長點，為社會創造更多元、更多的優質就業機會，讓發展的成果更廣泛惠及不同階層的市民。