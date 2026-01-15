陳茂波對今年經濟審慎樂觀　稱政府高度警惕灰犀牛及黑天鵝

財政司司長陳茂波出席香港中華總商會論壇活動致辭時指，對今年本港經濟審慎樂觀，形容發展勢頭不錯；並指出內地經濟發展穩健向前，基本面堅實、市場規模龐大、政策空間充裕，為本港經濟帶來有力支持，而市場普遍預期美國會進一步減息，消費和投資活動有望擴張。



陳茂波指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，對香港的經濟發展意義重大，估計香港經濟今年會繼續穩中有進。去年香港在大變局之中「頂住」也「挺住」，估計本港去年經濟增長約3.2%，超出原先預測，比2024年加快，連續3年保持疫情之後的正向增長，樓市股市都價量齊升。

陳茂波指，地緣政治更趨複雜，個別主要經濟體的經濟金融和貿易政策非常反覆，資本流向可能因此急速轉變，難免對金融市場造成震盪，市場有可能會大幅波動，進而衝擊實體經濟，特區政府會繼續統籌好安全和發展兩方面的工作，高度警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」事件，謹慎充分監察市場可能出現的風險，提早做好應對準備。

稱要培育新興產業及發展動能

陳茂波指，「十五五」規劃中，香港除了鞏固好傳統優勢產業及市場，亦要開拓新市場、培育新興產業及發展動能，例如改善上市制度、市場結構和交易機制，令香港股票市場更國際化，讓香港成為不但是內地企業，更是海外，包括中東、東南亞企業的首選上市地。