立法會18事務委員會名單揭曉　江旻憓攻四政策範疇棄「老本行」？

立法會秘書處今日（1月16日）公布2026年會期18個事務委員會分配結果，當中有11個委員會滿額，立法會主席李慧琼除外的89名議員，平均加入3.6個委員會，最多的加入6個委員會，最少則只加入兩個。「微笑劍后」江旻憓加入四個委員會，包括經濟發展與教育，但卻未加入與其「老本行」最相關的民政及文化體育委員會。



1月14日，新一屆立法會首次大會。（立法會直播）

89議員平均加入3.6個事務委員會

立法會事務委員會為議員提供討論政策事宜的議事場合，並負責硏究與其相應政策局的政策範圍有關而又受公眾關注的事項。根據立法會《內務守則》，每個事務委員會由不少於6名委員及不多於20名委員組成，包括主席在內，若報名人數超標，則根據議員事先協調組成的名單人數換算席數。

11個委員會20人滿額 法律委員會10成員人數最少

立法會秘書處今午公布本年度會期事務委員會分配結果，18個委員會有11個滿額，包括保安、發展、教育、交通、房屋、經濟發展、民政與文化體育、環境、財經、資訊科技及廣播、工商及創新科技；福利委員會有19人加入，衞生17人、人力16人、政制15人，食物安全及環境衞生委員會與公務員及資助機構員工委員會各有13人；司法及法律委員會成員最少，只有10人。

《內務守則》規定，任何議員不得同時出任多於6個事務委員會的委員，今個會期有兩人達到上限，分別為自由黨主席邵家輝（批發及零售界）與工聯會梁子穎（選委界）；選委界黃錦輝與經民聯黨魁吳永嘉（工業界（第二））分別加入兩個委員會，數目最少。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為江旻憓。（夏家朗攝）

2026年1月1日，新一屆立法會議員宣誓就職，圖為地區直選「票后」方國珊宣誓。（直播截圖）

江旻憓與方國珊各加入四個委員會

有7名議員各加入5個委員會，當中4人為「新丁」，包括經民聯卜國明（工程界）、實政圓桌莊豪鋒、自由黨梁進（飲食界）、建測規園界劉文君；代表旅遊界的江旻憓加入4個委員會，包括教育、交通、經濟發展、環境；地區直選「票后」方國珊則加入發展、交通、食物安全及環境衞生，以及衞生這4個委員會。