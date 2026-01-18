渣馬2026｜林定國夫妻檔跑10K　「一起我們跑更遠」也是香港精神

【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，有7.4萬人參賽，包括律政司司長林定國。他與太太、筆名「LAW師奶」的袁淑明律師一起跑10公里賽，一小時後到終點，大嘆「大滿足」，認為香港精神應與渣馬口號一樣：「一起，我們跑更遠」。



1月18日，渣打馬拉松舉行。律政司司長林定國與太太袁淑明完成10公里賽。（林定國FB）

1月18日，渣打馬拉松舉行。律政司司長林定國與太太袁淑明完成10公里賽。（林定國FB）

林定國花了1小時10分鐘完成10公里賽，平均速度7分鐘一公里，算是對新手適合的訓練速度，負擔較小、易堅持。

1月18日，渣打馬拉松舉行。律政司司長林定國與太太袁淑明完成10公里賽。（林定國FB）

1月18日，渣打馬拉松舉行。律政司司長林定國與太太袁淑明完成10公里賽。（林定國FB）

他說，與太太參與一年一度不能錯過的香港最具人氣體育活動，順利完成十公里賽跑，大滿足！

1月18日，渣打馬拉松舉行。律政司司長林定國與太太袁淑明完成10公里賽。（林定國FB）

林定國說，成千上萬跑者，來自不同背景，大都互不相識，但在賽道上互相打氣鼓勵，大家速度不一，但都是依同一方向、朝同一目標進發！

1月18日，渣打馬拉松舉行。律政司司長林定國與太太袁淑明完成10公里賽。（林定國FB）