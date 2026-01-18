渣打馬拉松｜主持全馬起步禮　李家超：渣馬鞏固體育盛事之都地位

【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步，特首李家超則於6時為全馬挑戰組鳴槍起步。他指渣馬多年來吸引世界各地跑步愛好者在獨特城市景觀下一同競技，鞏固香港作為國際體育盛事之都地位。



+ 8

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，由行政長官李家超（中）行往起點為賽事鳴搶。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，由行政長官李家超（左五）與渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正（左四）在鳴搶位「密斟」。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，由行政長官李家超（右六）鳴搶起步。（梁鵬威攝）

香港田徑總會指今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。

去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，行政長官李家超鳴搶起步前，與跑手見面打氣。（李家超Facebook圖片）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，行政長官李家超鳴搶起步前，與專程來港參賽的外國及內地頂尖跑手見面打氣。（李家超Facebook圖片）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，行政長官李家超鳴搶起步前，與專程來港參賽的外國頂尖跑手見面打氣。（李家超Facebook圖片）

+ 7

李家超在社交媒體撰文表示，今日清晨主持渣打香港馬拉松全馬挑戰組起步禮。他指根據天文台天氣預報，今日大致天晴，日間溫暖乾燥，有利一眾跑手在更舒適環境下作賽。他祝願各位健兒一切順利、享受比賽、齊創佳績。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，行政長官李家超(前右五)等主持鳴搶起步儀式。（李家超Facebook圖片）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松挑戰組開跑清晨6時開跑，行政長官李家超等主持鳴搶起步儀式。（李家超Facebook圖片）

+ 2

+ 9

李家超表示，作為本地最受歡迎的跑步活動之一，渣打馬拉松獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，多年來吸引世界各地跑步愛好者在獨特城市景觀下一同競技，鞏固香港作為國際體育盛事之都地位。他續說，政府會繼續積極推動體育精英化、盛事化、專業化、產業化和普及化發展，並會舉辦多元化康體活動，鼓勵市民養成恆常運動習慣。

+ 6

渣打馬拉松2026

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

各賽事名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人



▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼

