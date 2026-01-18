渣馬2026｜霍啟剛與郭晶晶跑領袖盃 衝線一刻忙於為妻拍片留倩影
撰文：潘耀昇
出版：更新：
【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，有7.4萬人參賽，今屆續設領袖盃，吸引約40名政商界人士參與，包括港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛，與「跳水皇后」妻子郭晶晶。衝線一刻，霍啟剛忙於為妻拍片放到社交平台留倩影。
霍啟剛與郭晶晶跑領袖盃 衝線一刻忙於為妻拍片留倩影
霍啟剛夫婦挑戰全長約2公里的「領袖盃」，參與香港的國際盛事，衝線一刻的確難忘，霍啟剛選擇跑在郭晶晶後面，舉起手機為太太邊跑邊拍片，場面溫馨，畢竟這個項目都是為政商界人士而設，比賽第二，旨在開心參與。
外地跑手會住宿、消費、體驗本地文化，帶動旅遊相關行業。未來可以進一步鼓勵餐廳、零售業響應活動，推出優惠或特色體驗，深化「體育+旅遊+商業」融合。
可積極考慮賽事分兩日舉行
霍啟剛賽後形容天公造美，沿途多人打氣令氣氛良好。他說，將來可以積極考慮將賽事分兩日舉行，賽期延長亦可能令外地參賽者在香港逗留更長，會與田徑總會和各界商討安排。
以往我哋擔心封路影響市民，但國際城市如倫敦嘅馬拉松係早上開始，跑手同觀眾可以更投入，周邊商戶亦能受惠於前來觀賽、感受氣氛嘅人流。呢個涉及思維上嘅轉變，未來點樣平衡市民需要同盛事經濟推動，正正係我哋要深入探討嘅課題。
渣馬2026｜林定國夫妻檔跑10K 「一起我們跑更遠」也是香港精神渣馬｜陳茂波鄧炳強參加領袖盃 霍啟剛：積極與田總研分兩日辦賽渣打馬拉松｜主持全馬起步禮 李家超：渣馬鞏固體育盛事之都地位渣馬｜周潤發陪老友轉戰10公里 慢速完賽重享受 「唔志在成績」