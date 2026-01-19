法律年度｜林定國：司法機構因國安判決受無理指控　令人失望懊惱

2026年法律年度開啟典禮今日（19日）舉行，律政司司長林定國致辭時指，法院近期判決多宗備受關注的國家安全案件，令人失望懊惱但非完全詫異的是，司法機構因為判決遭受毫無根據的指控。他強調部分指控被歪曲和用作藉口，鼓吹非法制裁審理法官，及向終院外籍非常任法官施加不當壓力，試圖迫使他們辭任。



稱要駁斥無理指控 否則削弱市民對港法治信心

林定國強調，要藉此機會駁斥上述的無理指控，因為若不釐清該等指控，可能會削弱市民大眾對香港司法制度及法治的信任和信心。

林定國稱，國家安全事關重大，根據《基本法》第二條、第十九條及第四章第四節，及《香港國安法》第四條及第五條，就國安案件，法院的職責是公平、妥當地進行法律程序，確保人權受到尊重、法治的原則獲得遵從，解釋有關法律和將之應用於呈堂證據，然後作出裁決，一切行事獨立自主。

1月19日，2026年法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行，律政司司長林定國致辭。（廖雁雄攝）

近日最受關注的國安案件進展，是壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，去年12月被法庭裁定串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及串謀刊印煽動刊物3罪俱成。今年1月12日至13日，法庭處理被告求情，國安法3名指定法官聽畢陳詞後，稱會盡快通知各方判刑日期。

強調所有法官和司法人員獨立行使審判權

林定國續指，在思考就備受關注的國安案件，對法院作出的批評是否正確時，應思考有否任何理據說明法院沒有履行上述職責。

1月19日，2026年法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行。( 廖雁雄攝）

他進一步闡述，稱案件司法程序均是公開進行；判決書亦無顯示法官曾考慮無關因素，或法官的獨立性受損；政府在國安案件中並非必然勝訴；面對法官遭受威嚇的事件，司法機構過去曾多次聲明，重申所有法官和司法人員均獨立行使審判權，並會持續恪守司法誓言，堅定不移地秉行司法公義，不受任何干擾。

指政府在司法程序中「時有勝敗」 惟會團結一致

最後，林定國總結，在「一國兩制」原則下，以普通法制度為基礎的法治是香港最獨特和最關鍵的優勢之一，「甚至是最為獨特、重要的優勢」。他表示，司法機構、律政司、大律師公會及律師會的成員在法律制度中各司其職，未必亦無須在所有議題上取得共識。