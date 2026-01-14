宏福苑火災｜地盤禁煙修例數周交立會　孫玉菡：目前規例實施受限

新一屆立法會首次大會今日（14日）開會，討論由政務司司長陳國基動議《有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案》。勞工及福利局局長孫玉菡表示，數周內會向立法會提出所有地盤禁止吸煙的修例法案，承認目前規例實施上有限制，期望議員支持修例。



1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。（王海圖攝）

孫玉菡表示，社署在宏福苑火災後動員2000名社工，落實一戶一社工支援措施，聯同兩至三位公務員組成小團隊分工合作，全力支援受災住戶。他稱，一戶一社工過去幾個月和住戶緊密聯繫，提供適合服務，社署會持續提供該服務。

1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。（王海圖攝）

地盤禁煙修例數周交立會 孫玉菡：目前規例實施上有限制

加強建築地盤安全方面，勞福局和勞工處會立法規定所有地盤禁止吸煙，他提及現時勞工處可以因應地盤使用易燃物品的風險情況，發出書面命令，禁止地盤內吸煙，但實施上有很多限制。他續指，目標是未來數周之內將有關修例提交給立法會審議。

政務司司長陳國基在立法會上亦表示，會推行工地安全改善措施，政府會盡快修訂建築地盤安全規例，對總承建商、分判商、地盤所有人士施加明確法律責任，嚴禁吸煙，同樣指該修例會在數周之內提交立法會審議。