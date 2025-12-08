立法會選舉2025｜李家超望與議員推災後支援和重建　檢討修例改革

立法會選舉結果出爐，行政長官李家超今天（8日）表示，社會共同經歷火災帶來的艱難時期，期望新一屆立法會議員與特區政府共同推動災後支援和重建工作，透過展開辯論、推動法例檢討和修訂，推行系統性改革，讓香港更安全、市民更安心。



李家超（羅國輝攝）

李家超表示，香港社會共同面對挑戰的時刻，選舉順利成功舉行具意義，體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，支持選出有能力、有抱負的立法會議員支援災民和善後重建，推動制度改革，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神。

行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法進一步良性互動，互相配合、互相制衡，在創新改革中打開新局面，持續發展經濟，改善民生。 行政長官李家超

他感謝選民積極行使公民權利和責任，在推動災後重建的重要時刻踴躍投票，團結一心面對挑戰，選出了愛國愛港、德才兼備的第八屆立法會議員，與政府共同建設更美好的香港家園。

他說，立法會換屆選舉如期順利成功舉行，是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重。今次選舉是落實「愛國者治港」原則、完善選舉制度後的第二次立法會選舉，體現高質量、高水平的良性競爭，以及廣泛代表性、均衡參與和公平競爭的原則。