李慧琼請記者食車厘子　果欄入貨慰勞傳媒「咁辛苦」｜政壇諸事町

新一屆立法會今日（14日）召開首次大會，新上任「大主席」定李慧琼從果欄購入車厘子，請到場採訪的記者品嚐。大會討論宏福苑火災支援善後重建工作，預料延長會議至晚上8時。李慧琼形容要「多謝大家今日第一日咁辛苦」，兩盤車厘子不到半小時幾乎清空。



立法會一樓會議廳對開，已掛上新上任立法會主席李慧琼的相片。（王晉璇攝）

1月14日，新任立法會主席李慧琼請記者食車厘子，與立法會秘書長衛碧瑤跟記者交流。（王晉璇攝）

李慧琼請記者食車厘子 果欄入貨慰勞傳媒「咁辛苦」

午飯時間，李慧琼走出會議廳，與立法會秘書長衛碧瑤跟記者交流。李慧琼稱車厘子購自果欄，感謝傳媒辛苦工作，並指會盡快提供今個立法會會期的日曆，讓大家規劃行程。

今日是本屆首次立法會會議，特別預備了車厘子，祝願各位事事順利，健康幸福！ 立法會主席李慧琼

初時車厘子有兩大盤，不到半小時幾乎清空，隨後秘書處新端出一盤，很快再次清空。有有份品嚐車厘子的記者表示：「吃咗廿粒，都幾甜嘅」。

至於為何買車厘子，李慧琼笑言「多謝大家今日第一日咁辛苦」。她又笑說自己亦未曾品嚐，然後取了幾粒品嚐。