李慧琼請記者食車厘子 果欄入貨慰勞傳媒「咁辛苦」｜政壇諸事町
撰文：何夏怡
出版：更新：
新一屆立法會今日（14日）召開首次大會，新上任「大主席」定李慧琼從果欄購入車厘子，請到場採訪的記者品嚐。大會討論宏福苑火災支援善後重建工作，預料延長會議至晚上8時。李慧琼形容要「多謝大家今日第一日咁辛苦」，兩盤車厘子不到半小時幾乎清空。
李慧琼請記者食車厘子 果欄入貨慰勞傳媒「咁辛苦」
午飯時間，李慧琼走出會議廳，與立法會秘書長衛碧瑤跟記者交流。李慧琼稱車厘子購自果欄，感謝傳媒辛苦工作，並指會盡快提供今個立法會會期的日曆，讓大家規劃行程。
今日是本屆首次立法會會議，特別預備了車厘子，祝願各位事事順利，健康幸福！
初時車厘子有兩大盤，不到半小時幾乎清空，隨後秘書處新端出一盤，很快再次清空。有有份品嚐車厘子的記者表示：「吃咗廿粒，都幾甜嘅」。
至於為何買車厘子，李慧琼笑言「多謝大家今日第一日咁辛苦」。她又笑說自己亦未曾品嚐，然後取了幾粒品嚐。
立法會主席｜葉劉：李慧琼若連做兩屆或選特首 憂民建聯坐大李慧琼當選立法會主席｜港澳辦提三要求 促引領立會貫徹行政主導李慧琼當選立法會主席後見李家超 討論積極協助改善施政有片｜李慧琼當選立法會主席 民建聯出身表明不偏幫任何議員李慧琼當選立法會主席月薪最高21萬 特區地位排名第七僅次於司長拆局｜李慧琼贏立法會主席有背後發功 民建聯獨大輿論沒成絆腳石有片｜李慧琼5票之差險勝陳振英 當選第八屆立法會主席李慧琼撼陳振英爭立會主席 否認｢民建聯獨大｣：曾鈺成沒導致獨大