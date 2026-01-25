何永賢離任傳聞下再發文　分享房署與跨部門合作多項支援長者措施

近日有傳聞指房屋局局長何永賢即將離任，她於上周四（22日）在社交平台發文分享長者房屋友善設施後，經過兩日因家事休假，今日（25日）復工又在社交平台撰文，分享房屋署在關懷長者、推行各種支援與便利措施上的一系列工作，包括房委會與社會福利署建立的對比機制，以找出住在公屋而仍未接受支援或照顧服務的長者；房委會亦與衞生署合作，於60個屋邨推展「我好叻」健康推廣計劃。房署亦有多個長者配屋計劃，過去10年已有約70,000個家庭受惠於這些計劃。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／鄭子峰攝）

設對比機制找出住在公屋而仍未接受支援或照顧服務的長者

她指，房屋署注重長者得到的實際關心與支援，除了屋邨管理人員會主動上門探訪，房委會還與社會福利署就「單老」及「雙老」住戶資料建立試點對比機制，將房屋署的住戶資料和社署的長者服務使用者資料作對比，以找出住在公屋而仍未接受長者支援或照顧服務的獨老或雙老住戶，然後委託關愛隊接觸及探訪這些住戶，向他們表達關愛及介紹服務例如「平安鐘」等。由去年7月至12月底，關愛隊在計劃下已接觸及探訪超過27,000個住戶，並作出了逾1,800次福利服務轉介。

與衞生署合作於60個屋邨推展「我好叻」健康推廣計劃

2026/27年度，房委會的屋邨管理組會將支援長者納入重點項目，年度主題計劃「邨『友』好事」將積極與不同政府部門及機構合作，例如與衞生署合作，於60個屋邨推展「我好叻」健康推廣計劃，鼓勵長者培養健康生活習慣等。

過去10年有7萬個家庭受惠於長者配屋計劃

在政策上，房屋署有「高齡單身人士」優先配屋計劃、「共享頤年」優先配屋計劃及「天倫樂」優先配屋計劃，過去10年已有約70,000個家庭受惠於這些計劃。

年滿70歲或以上的長者，包括全長者寬敞戶、居於一型設計的長者住屋或無獨立設備的「改建一人單位」住戶，如自願調遷至一個面積較小的公屋單位，可獲終身免租。

此外，在資助出售單位方面，也有「家有長者優先選樓計劃」及「長者業主樓換樓計劃」，讓長者或有長者的家庭有更多機會選擇合適居所。

在粵閩兩地養老的本地長者可保留其公屋單位不超過6個月

有見一些長者選擇到內地養老，但又怕適應不了或需回港，署方支援參加「可攜社會保障計劃」、在粵閩兩地養老的香港長者，可保留其公屋單位不超過6個月。已交回公屋單位或刪除公屋戶籍的長者，在符合一定資格和資源許可下，可重新獲編配公屋單位或恢復戶籍。