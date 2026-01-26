夏寶龍：特首要切實負治港第一責任　香港利益矛盾疊加改革任務重

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，多名與會者在會後引述夏寶龍講話。據《香港01》了解，港澳辦主任夏寶龍致辭時表明，特首要切實擔負起治理香港第一責任人責任，香港是國際化城市，歷史遺留等種種因素，令社會環境錯綜複雜，各種利益和矛盾交織疊加，改革發展面臨的任務很重。



他說，共同朝著建設香港澳門美好家園目標奮鬥、推動一國兩制行穩致遠，而堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特別行政區政府要加強香港澳門當家人的意志，切實擔負起治理香港澳門第一責任人的責任。他寄語要革新管治理念，改進管治方式，破解港澳發展的深層次矛盾和問題。



中央反覆強調「依法治理」和「擔當作為」要結合

消息指，夏寶龍在致辭以大篇幅闡述對行政主導的理解，指充分發揮行政長官和特別行政區政府的主導作用，有利提升政權機關的功能和效率，以及團結各方力量，靈活應對各種風險挑戰，維護香港、澳門的繁榮穩定，故此中央反覆強調要將依法治理和擔當作為結合。

他說，有為政府更好結合高效市場，就要加強行政主導，著力提升特別行政區的治理效率。他說，香港澳門在日益激烈的國際競爭中立於不敗之地，港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有加強統籌執行有力的優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益，具搶抓機遇、靈活應變的優勢，有效促進特別行政區經濟繁榮發展。他認為行政長官和特別行政區政府團結帶領港澳社會各界，主動對接國家發展戰略，順應形勢變化，鞏固提升自身優勢，推動經濟高質量發展。

寄語革新管治理念 破解港澳深層次矛盾

夏寶龍認為行政主導在一國兩制的實踐總體運行順暢有效，特別是對推動香港由亂到治走向由治及興發揮重要作用，展現出強大的制度韌性。但行政主導不是一帆風順，香港一度遇到巨大挑戰，形容教訓十分深刻，如拉布使立法會內委會停擺超過半年，民生議案押後審議等。

他說，行政長官和特別行政區政府，要把行政主導落實到特別行政區治理的方方面面，努力建設一個高效有為的政府，要主動識變、應變、求變，革新管治理念，改進管治方式，善用基本法賦予的權利推進改革，破除利益固化的藩籬，破解港澳發展的深層次矛盾和問題。他寄語法定組織、諮詢組織和民間智庫要充分發揮行業專業的功能，區議會和社會團體要充分發揮支撐作用。