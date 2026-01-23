01消息｜政總下周一舉辦「良政善治」研討會　中央領導發表講話

《香港01》獲悉，全國港澳研究會將於下周一（1月26日）在京港兩地舉辦研討會，香港場將於政府總部舉行，特區政府主要官員及中央駐港機構主要領導均會出席。消息指，會議主題為「深入貫徹落實行政主導，促進特別行政區良政善治」。



全國港澳研究會副會長譚耀宗與該會顧問劉兆佳向《香港01》證實，下周一將會舉行研討會，但未透露詳情。全國港澳研究會去年1月亦曾舉辦專題研討會，中央港澳辦主任夏寶龍發表講話，解讀和分析國家主席習近平在澳門回歸25周年大會上重要講話的精神。



經全國港澳研究會副會長譚耀宗跟確認，今年的研討會將在下週一（1月26日）舉辦。（黃寶瑩攝）

全國港澳研究會舉辦 京港兩地同步進行

譚耀宗與劉兆佳分別向《香港01》確認，全國港澳研究會將於下周一舉辦專題研討會。有消息人士透露，研討會將於上午10時至11時舉行，香港場舉辦地點為政府總部舉行，會議主題「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，將有中央領導將發表重要講話。

2025年1月9日，行政長官李家超在香港視像出席全國港澳研究會專題研討會。（李家超FB)

2025年1月9日，行政長官李家超在香港視像出席全國港澳研究會專題研討會。（李家超FB)

去年1月研討會 夏寶龍解讀習近平澳門講話精神

去年1月9日，全國港澳研究會在北京舉行學習貫徹習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話精神」專題研討會。中央港澳辦主任夏寶龍致辭，敦促港澳兩地政府搶抓機遇、銳意改革、擔當作為，不斷開創「一國兩制」事業高質量發展新局面。行政長官李家超當日率領特區管治班子，以視像方式出席會議。

2025年12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（李家超facebook)

李家超去年12月赴京述職時，習近平要求特區「堅持和完善行政主導」。今年元旦，李家超出席新一屆立法會議員宣誓儀式時表示，期望在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法共同為建設更美好香港，團結一致，發展經濟、改善民生、深化改革、同創未來。

立法會「班長」要求議員出席

據了解，立法會「班長」近日向一些議員提出，下周一出席研討會。除了官員和議員外，司法機關人員亦會出席。「班長」即立法會總協調人，現屆立法會兩名「班長」為金融界陳振英與工聯會主席吳秋北。