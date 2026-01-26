夏寶龍：立法會要監督政府更好施政　三權同唱一台戲互不拆台

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」。據《香港01》了解，港澳辦主任夏寶龍致辭時大篇幅強調行政主導的好處之餘，亦寄語立法會要「監督促進政府更好施政」，不能只口頭支持，要拿出實際行動調研政策提供意見，做到「支持政府不缺位，監督政府不越位」。



夏寶龍又關注議員的個人操守，能否為市民樹立榜樣，形容議員是公眾人物，要有良好形象及榜樣，其表現「市民在看，特區政府在看，中央也在看」。



1月26日，全國港澳研究會在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」。

公務員義不容辭維護行政主導 互不拆台，不能拆台

研究會直播在政府總部舉行，多名與會者在會後引述夏寶龍講話。據《香港01》了解，夏寶龍在發言時提及公務員的角色，要義不容辭維護行政主導，是局中人，辦實事、解難題，以實際行動和工作成效展示忠誠履職。

他說，行政、立法和司法三權在行政主導下，都是以治理好香港澳門、為市民福祉和特區利益為目的，形容要「同唱一台戲，互不拆台，不能拆台」。他說行政與立法機關要更緊密、更建設性的良性互動，推動政府治理效能全面提升。

立法會要監督促進政府更好施政

他說，立法會是社情民意的匯集地，治理好港澳才符合港澳居民的期望，尤其是香港、澳門處於開創新飛躍的關鍵期，認為立法會在支持配合監督，促進政府更好施政方面，大有可為，也必將大有作為。

議員不能只口頭支持 要拿出實際行動

他希望新一屆立法會除了自覺維護行政主導，亦多提建設性意見，令施政更高效、科學及順暢，包括不能只是在口頭上喊支持，更要拿出實際行動，加強調研政策，提供意見及對策。他形容，立法會議員要做到「支持政府不缺位，監督政府不越位」，議員是責任一員，並非局外人，要配合政府逢山開路，遇水架橋，不惜犧牲個人和團體的利益。

同時，他提及立法會議員要樹立良好形象，注意個人操守，為市民樹立榜樣，謹言慎行，廉潔奉公，以公為先維護好立法會聲譽。他期望議員亦多落區聽意見，幫助解決市民急難愁盼。