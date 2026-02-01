許仕仁離世｜曾花21萬吃一餐法國菜　捲貪污案破產欠債5700萬

曾捲入「新地貪污案」、有「肥龍」之稱的前政務司司長許仕仁今日（2月1日）下午因病逝世，享年77歲。有「肥龍」之稱的許仕仁，出名愛好美酒佳餚，曾花超過21萬元享用一頓法國菜，亦曾試過隔日提款一萬元。惟他在捲入貪污案後，身形暴瘦，「肥龍」變「瘦龍」，更因負債超過5,700萬元，遭高等法院頒令宣布破產。



許仕仁破產後，曾三度拍賣其私人珍藏，當中不乏唱片、名酒及紀念座等。許仕仁庭上披露曾支付850萬元予上海情婦買樓和生活費。



許仕仁破產後曾三度拍賣其私人珍藏，當中不乏逾萬張黑膠唱片及雷射影碟，亦有國畫、工藝品、鈔票及郵票、名牌擺設，以及紀念座等物品。（(JLA Asia提供)

許仕仁與新鴻基地產前高層郭炳江，及陳鉅源，聯同港交所前高級副總裁關雄生，在2014年12月因串謀藉公職作出不當行為罪而被判入獄，分別被判囚5年至7年6月不等。其中許仕仁被裁定三項「藉公職作出不當行為」、一項「串謀藉公職作出不當行為」及一項「串謀向公職人員提供利益」罪罪成，判囚7年半，在2019年12月18日刑滿出獄。

2014年5月案件於高等法院開審。圖為涉案被告（左起）許仕仁、郭炳江、陳鉅源、關雄生。（資料圖片）

用200多萬買唱片 支出超過公職收入7倍

其中許仕仁在任公職時出名識食識享受，有「肥龍」之稱，於2007年卸任司長時，其支出更超過公職收入7倍。當年審訊期間，主控官David Perry曾大爆許仕仁奢華生活，包括曾在港島香格里拉大酒店的法國餐廳Petrus，豪花21萬港元食一餐飯、以15萬港元入住英國倫敦頂級酒店The Dorchester，以及花費3.3萬港元到港麗酒店餐廳Nicholini's享用晚餐等。

▼許仕仁2019年12月18日出獄▼



許仕仁涉新地貪污案，被判刑7年半，2019年12月18日出獄，身形瘦削很多，不再是「肥龍」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

鍾愛賽馬 自爆850萬贈上海情婦

主控官更曾形容許仕仁的生活質素極高，有着「昂貴又高雅的品味」。除了在酒店項目上所費不貲外，許仕仁亦鍾愛賽馬，他曾擔任香港賽馬會董事，過往曾分別與妻子羅美美、唐英年及任志剛共同擁有8隻馬匹。身為馬主的許仕仁又會購買貴價紅蘿蔔和草飼養愛駒，養馬費用開支巨大，5年間的養馬開支已達330萬元。

除此以外，許仕仁亦曾隔日，甚至每日便提款一萬元，他亦自認曾於數年內花費200多萬元買唱片，花約700至800萬元於紅酒收藏。另外，許仕仁更曾向「上海小三」沈莉娜饋贈約850萬港元，購入上海千平方呎物業及奧迪跑車，又豪贈手袋、手錶等名貴禮物，紅顏知己的出現更一度成為城中熱話。

前政務司司長許仕仁因新地貪污案，被褫奪大紫荊勳章。（資料圖片 / 余俊亮攝）

被捕後被入稟追討7400萬 終致破產

惟許仕仁紙醉金迷的生活，至2012年終被打破。廉署在同年3月拘捕許仕仁，案件在2014年開審，年底判刑。由被捕至判刑長達2年半，許仕仁自捲入貪污案後，先後遭多名債主追債，包括東亞、新地旗下的忠誠財務、渣打銀行等合共五所金融機構，向法院入稟追討貸款、信用卡欠款和透支貸款等，欠債額超過7,400萬元。其中單計東亞銀行兩筆透支貸款及兩張信用卡欠款，就已高達5,000萬至6,000萬元，政府當時亦暫停向許仕仁發放每月8萬元的長俸，高等法院後於2013年11月頒令，宣布許仕仁破產。

許仕仁破產後曾三度拍賣其私人珍藏，當中不乏逾萬張黑膠唱片及雷射影碟，亦有國畫、工藝品、鈔票及郵票、名牌擺設，以及紀念座等物品。至於名酒方面，除干邑外，大多拍賣的紅酒均是來自法國波爾多的葡萄酒，其中亦有屬頂級紅酒，包括1995年的Chateau Haut Brion、1990年的Chateau Angelus，該批酒估值約10萬元。