許仕仁離世｜擊退金融大鱷建功　新地貪污案身陷「黃金枷鎖」

曾捲入「新地貪污案」、有「肥龍」之稱的前政務司司長許仕仁今日（2月1日）因病逝世，享年77歲。許仕仁在1998年與金融管理局總裁任志剛和財政司司長曾蔭權合力「金融大鱷」，成為政界生涯最大功績之一，也有「強積金之父」之稱；但其貪婪卻令一切功績毀於一旦，2014年就「新地貪污案」罪成，判監7年半，2017年終極上訴失敗，終審法院判詞提到他身陷「黃金枷鎖」，其大紫荊勳章亦被政府刊憲褫奪。



▼許仕仁2019年12月18日出獄▼



許仕仁涉新地貪污案，被判刑7年半，2019年12月18日出獄，身形瘦削很多，不再是「肥龍」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

1970年代任職廉署助理處長宣傳反貪​

許仕仁於1970年在香港大學畢業後，加入政府任政務主任（AO），仕途平步青雲，於1977年借調到成立未幾的廉政公署，擔任社區關係處助理處長，負責反貪宣傳。許仕仁被官場中人讚許足智多謀，在不少棘手問題上為政府出謀獻策，包括於1986年時任副經濟司，赴北京為民航權談判，高超的交際手腕贏取到內地官員讚賞。

1998年組「鐵三角」入市擊退「大鱷」成經典

被譽為「橋王」的他，於1995出任財經事務司，亦是回歸後首位財經事務局局長，最精采一役是1998年亞洲金融風暴時，他與時任財政司司長曾蔭權及時任金管局總裁任志剛組成「鐵三角」，破格動用逾千億元公帑入市與炒家博弈，成功擊退「金融大鱷」索羅斯，化解香港金融危機。

2000年他離開政府到積金局擔任行政總監，推行強積金計劃，被稱為「強積金之父」。3年後轉戰商界亦如魚得水，先後任九巴董事及新地的顧問。直至2005年，原本退休的他，受新上任特首曾蔭權邀請，重返官場出任政務司司長，任期兩年期滿後，於2007年年中起仍為曾蔭權加入行政會議。曾蔭權在許仕仁被裁罪成後，都不諱言視許仕仁為終生好友。

一封告密信觸動廉署緊咬4年 2012年3月廉署拘捕許仕仁

許仕仁淡出政壇後，於2012年3月被廉署拘捕，震驚全港。原來當時他成為廉署調查人物已長達四年。2008年一封送到廉署的匿名信告密，指許仕仁時任積金局行政總監時，獲新地高層免租入往禮頓山豪宅，廉署於是成立3人專案小組調查。許仕仁於2009年年底曾以證人身份被廉署邀「飲咖啡」，透露每年1,500萬元新地顧問費，百密一疏成轉捩點。

廉署集中查閱他的稅務文件，並出動廉署法證會計師查閱230個戶口、數以千計的匯款記錄。

案件於2014年在高等法院開審，指許仕上任及卸任政務司長前後，從新地前聯席主席郭炳江、郭炳聯，經新地前執董陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生，收取850萬元及1,118萬元款項等利益，令許仕仁成為耳目，讓新地在西九文化區及馬灣項目得益。聆訊歷時足足7個月才審結，最終陪審團裁定許仕仁、郭炳江、陳鉅源及關雄生串謀公職人員行為失當，以及串謀向公職人員提供利益等罪成，分別判監5年至7年半。四人提出上訴被高等法院駁回，上訴至終審法院亦敗訴。

法官：若非貪污 本應名留青史 卻因貪心淪得悲劇下場

高等法院法官麥機智宣讀判刑時，形容許仕仁「備受尊崇」、「才智出眾」等，對香港貢獻良多，本應名留青史，若非本案，會是近年最優秀政務司司長之一，卻因貪心、遭欲望蒙蔽，違背職責，淪得悲劇下場。終審法院判詞指出，所謂損害公眾，便是公職人員將自己身陷「黃金枷鎖」，以致公職人員無法以無懼精神作出真誠服務。定罪事件塵埃落定後，許仕仁的大紫荊勳章被政府刊憲褫奪。