許仕仁離世︱曾蔭權：深感悲痛難過　形容天生公共服務領袖

曾捲入「新地貪污案」的前政務司司長許仕仁周日（1日）逝世。2005年邀請他出任司長的前特首曾蔭權發表聲明，指對許仕仁離世深感悲痛難過，形容他是「相交五十年的忠誠摯友、一位才思敏捷、洞見非凡的同事，亦是天生的公共服務領袖」。



1998年時任財經事務局局長的許仕仁(左)，與時任財政司司長曾蔭權(中)及時任金管局總裁任志剛(右)組成「鐵三角」，成功擊退「金融大鱷」索羅斯。（資料圖片）

2005年，許被任命為政務司司長。（資料圖片）

曾蔭權2005年邀許仕仁請重返政府出任政務司司長

亞洲金融風暴1997年爆發，1998年時任財經事務局局長的許仕仁，與當時財政司司長曾蔭權及金管局總裁任志剛組成「鐵三角」，破格動用逾千億元公帑入市與炒家博弈，成功擊退「金融大鱷」索羅斯。

許仕仁2000年6月離開政府，轉任強制性公積金計劃管理局行政總監，至2003年離任；他於2005年獲當選特首的曾蔭權邀請重返政府，出任政務司司長，至2007年7月1日政府換屆時離職。

許仕仁涉新地貪污案，被判刑7年半，2019年12月18日出獄，身形瘦削很多，不再是「肥龍」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

我對許仕仁的離世深感悲痛和難過。他是我相交五十年的忠誠摯友、一位才思敏捷、洞見非凡的同事，亦是天生的公共服務領袖。他對香港社會各個階層——由基層、中產以至富裕社羣——都有着透徹的理解，少有人能及。他將永遠留存在我的思念與禱告之中。 曾蔭權悼念許仕仁全文

許仕仁1970年加入政府，曾在多個部門工作，包括民政署、廉政公署、運輸署等等，被公認為「橋王」。

他在2014年因貪污案被判刑7年半，在2019年12月18日刑滿出獄。自他捲入貪污案後，先後遭多名債主追債，包括東亞、新地旗下的忠誠財務、渣打銀行等合共五所金融機構，欠債額超過7,400萬元。高等法院後於2013年11月頒令，宣布許仕仁破產。

▼許仕仁2019年12月18日出獄▼



正在服刑中的許仕仁2015年11月2日因新地貪污案，再被押解出庭。（資料圖片／黃永俊攝）

正在服刑中的許仕仁2015年11月2日因新地貪污案，再被押解出庭。（資料圖片／羅國輝攝）