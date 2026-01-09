長洲警打擊非法用電動可移動工具　38歲男涉4罪被捕兼扣電動單車

警察機動部隊人員聯同長洲分區人員，今日（9日）在長洲打擊非法駕駛電動可移動工具，以提升道路安全。行動中，人員發現一名38歲本地男子於道路上駕駛電動可移動工具，他涉4罪被捕，包括「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。他已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到；警方扣查一部電動單車。



警方扣查一部電動單車。（警方提供）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

警方表示，警方非常注重道路安全，會繼續採取相關的執法行動，警方呼籲市民切勿以身試法，遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。